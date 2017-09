Praha bude v ulicích měřit diesely. Chce zjistit, kolik jich jezdí bez filtru

První měření by se měla uskutečnit letos na podzim, další pak příští rok na jaře. Kromě měření aut Praha rovněž připravuje regulační řád, podle kterého bude postupovat při smogových situacích.

„Ukazuje se, že vzhledem ke kvalitě ovzduší jsou velkým problémem naftová auta, která mají mít filtr pevných částic, ale ten buď nefunguje nebo je poškozený, nebo dokonce záměrně vymontoaný, což je podle mě doslova ekologický zločin, který tito lidé páchají na zdraví spoluobčanů. A já bych teď chtěla zjistit, kolik v Praze jezdí takových aut,“ řekla pražská radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice).

Proč si řidiči nechávají z aut vymontovat filtry? Filtry pevných částic zabraňují, aby z motoru unikly prachové částice, na které se posléze váží látky jako je třeba benzo(a)pyren, které se jejich pomocí dostávají do plic a do krevního oběhu a zvyšují riziko nádorových a kardiovaskulárních onemocnění. Jenže tato zařízení kromě snížení úniku sazí z motoru omezují i jeho výkon a zvyšují spotřebu. Mají také omezenou životnost, zejména u starších vozů, a jejich výměna stojí často desítky tisíc korun. Mnozí řidiči tak jezdí i s poškozenými filtry, nebo si je dokonce nechávají ze svých vozů vymontovat. Tím však ze svého auta, alespoň pokud jde o emise, vytvářejí vůz horší, než byly modely z 80. let. Nehledě na to, že automobil používají v rozporu se zákonem. Výfukový systém je totiž homologovanou součástí vozu, a pokud je nefunkční či zcela odstraněný, automobil logicky přestává plnit příslušnou emisní normu.

Magistrát již podruhé vypsal zakázku, ve které bude hledat firmu, která měření provede. První musel zrušit, protože odhadovaná cena, kterou Praha nabízela, nepřilákala žádného zájemce. Do doby, než město společnost najde, chce dělat samo první orientační měření už letos na podzim. Přesnější měření pak podle radní provede na jaře už vybraná firma.

Podzimní měření by se mělo uskutečnit tak, že se do ulic vydají lidé se speciálními přístroji na měření emisí. Řidiči při měření nebudou zastavováni. „Takové měření není zcela přesné, nicméně zjistí se, kdy auto nebude mít filtr – bude totiž vydávat řádově vyšší množství částic, než by mělo,“ řekla radní.

Výsledkem jarního měření by měly být přesnější údaje. Ty chce město, jak již Plamínková dříve uvedla, využít jako páku při vyjednávání s policisty. Po nich totiž Praha chce, aby sami aktivně při silničních kontrolách prověřovali, zda mají řidiči filtry pevných částic v pořádku. Policie se tomu zatím bránila (psali jsme zde).

„Další věc je, že bychom chtěli ve spolupráci s policií kontrolovat STK, neboť se objevují důvodná podezření, že stanice šidí kontroly emisí a projdou jí i auta s poškozeným nebo odmontovaným filtrem,“ řekla Plamínková. S policií už prý město o kontrolách jedná.

Podle plánovaného regulačního řádu by Praha v případě smogové situace vyhlásila například to, že mohou jezdit auta pouze se sudým či lichým číslem registrační značky, nebo by zakázala vjezd nákladních aut do města. „Ale to jen v opravdu extrémní krizové situaci. My bychom to neradi využívali příliš často. To, co je potřeba udělat, je, abychom k tomu vůbec nedospěli,“ řekla Plamínková

Ke zlepšení ovzduší by pak podle Plamínkové mohlo pomoci také sdílení aut nebo podpora elektromobilů.