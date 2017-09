Policie odmítá měřit diesely bez filtrů, podle kritiků se jen vymlouvá

Začátkem letošního roku zasáhlo Česko na mnoha místech neobvykle dlouhé smogové období, které kromě jiného přilákalo i větší pozornost ke zdrojům znečištění ovzduší. Ve větších městech jsou největšími škůdci zpravidla automobily. I mezi nimi však vystupuje jedna konkrétní skupina, která do ovzduší vypouští více zdraví škodlivých látek než ostatní.

Řeč je o naftových vozech s poškozenými nebo dokonce odstraněnými filtry pevných částic. Filtry jsou součástí výfukového systému, kterou mají nainstalovanou všechny nově vyrobené dieselové vozy zhruba od roku 2004.

Zabraňují, aby z motoru unikly prachové částice, na které se posléze váží látky jako je třeba benzo(a)pyren, které se jejich pomocí dostávají do plic a do krevního oběhu a zvyšují riziko nádorových a kardiovaskulárních onemocnění.

Jenže tato zařízení kromě snížení úniku sazí z motoru omezují i jeho výkon a zvyšují spotřebu. Mají také omezenou životnost, zejména u starších vozů, a jejich výměna stojí často desítky tisíc korun. Mnozí řidiči tak jezdí i s poškozenými filtry, nebo si je dokonce nechávají ze svých vozů vymontovat.

Tím však ze svého auta, alespoň pokud jde o emise, vytvářejí vůz odpovídající modelům z osmdesátých let. Nehledě na to, že automobil používají v rozporu se zákonem. Výfukový systém je totiž homologovanou součástí vozu, a pokud je nefunkční, či zcela odstraněný, automobil logicky přestává plnit příslušnou emisní normu.

„Nabídli jsme policistům přístroje i peníze, odmítli“

Praha, jakožto město, které je spodinami z aut postiženo nejvíce, se proto snaží v posledních měsících vyvíjet tlak na to, aby policie cíleně vyhledávala a pokutovala řidiče, kteří s takovými vozy jezdí. Těch navíc zřejmě nebude málo. Podle odhadů Ústředního automotoklubu, který prováděl namátková měření, může takových aut v Čechách jezdit až milion.

Jenže policii se do měření emisí v ulicích příliš nechce. „Řekli nám, že na to nemají přístroje, tak jim Asociace emisních techniků (ASEM) přislíbila, že jim je zapůjčí. Potom řekli, že nemají peníze. Tak jsme jim nabídli, že za ně měření zaplatíme my. Ani tak o to ale neprojevili zájem,“ popisuje pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková (STAN) jednání se zástupci pražské policie při přípravě Plánu zlepšování kvality ovzduší.

To potvrzuje i Libor Fleischhans ze zmíněné asociace. „Nabídli jsme nejen prodej či pronájem mobilní výbavy pro měření emisí a školení, ale i podporu přímé účasti našich specialistů vybavených naší technikou na odhalování podvodných a defektních vozidel,“ říká.

Policie však svou neochotu omlouvá tím, že nemá ze zákona oprávnění k měření škodlivých emisí ve výfukových plynech. „Jedinou možností jak omezit provozování takového vozidla, by bylo zjištění i jiných závad, například na výfukovém systému v podobě jeho netěsnosti, nedostatečného upevnění nebo jeho poškození,“ říká Jan Daněk, mluvčí pražské policie. Pokud tak nebude na vozidle kromě „zvýšené kouřivosti“ jiná závada, nemá podle něj policie žádné zákonné možnosti jak omezit jeho provozování. A to ani s pomocí certifikovaných zařízení, které jim nabídla ASEM.

To se ale přímo rozchází s odpovědí, kterou na stejnou otázku poskytlo Ministerstvo dopravy (MD). „Policie filtry pevných částic v provozu namátkově kontrolovat může, má k této činnosti zákonné zmocnění. Důležité ale je, aby k tomu měla měřící zařízení, které zaručuje objektivní měření,“ uvedl mluvčí MD Tomáš Neřold.

Stejný názor má ostatně i Ministerstvo životního prostředí (MŽP). „Policie by měla kontrolovat, zda je auto způsobilé provozu, a to nejen s ohledem na bezpečnost, ale i na naše zdraví a životní prostředí, což vozidla bez filtru pevných částic nejsou,“ říká mluvčí MŽP Dominika Pospíšilová.

V Německu to jde, proč ne u nás?

S argumentací policie nesouhlasí ani Fleischhans a odkazuje na výčet „dalších“ závad, který Daněk vyjmenoval. Podezření na poškození filtru částic a tedy i poškození výfukového systému je totiž podle něj vidět pouhým pohledem do výfuku, případně stěrem papírovým ubrouskem z jeho koncovky, který ukáže nánosy sazí, což se u auta s funkčním filtrem nestane. „Přesně tuto možnost využívá i německá policie a té naší nebrání nic, aby ji praktikovala stejně. Je to stejné, jako když je vozidlo orezlé a Stanice technické kontroly teprve následně zjistí, jestli je to bezvýznamná, nebo pokročilá rez na nosných prvcích,“ dodává.

Že má policie právo při důvodném podezření na nefunkční filtr nechat zkontrolovat vozidlo na STK přiznává i Daněk. V praxi se tak ale podle Fleischanse v Čechách na rozdíl od západních zemí neděje.

Pravidelné intervaly, ve kterých musí řidiči navštěvovat STK, jsou navíc podle Daňka dostatečné řešení. „Vzhledem k tomu, že je tato problematika náročná na technické prostředky a odbornou způsobilost, je mnohem efektivnější, aby tato kompetence zůstala v rukou techniků STK,“ uvedl a dodal, že to jak budou policisté v této záležitosti postupovat do budoucna je v kompetenci policejního prezídia.

Tamní mluvčí Petr Habenicht odvětil, že o zefektivnění kontrol filtrů pevných částic prezídium v současnosti jedná s ministerstvem dopravy. „Snahou je nalézt komplexní řešení nastavení systému kontrol a to nejen v silničním provozu, ale především pak v rámci kontroly na stanicích, kde probíhá samotná kontrola,“ říká.

To je ostatně další důvod, proč Praha a ASEM volají po zapojení policie. Panuje podle nich totiž značné podezření na zmanipulované měření emisí. „V zahraničí nemá emisní mechanik zájem na tom, aby byla auta vyhovující, protože jeho výdělek je nezávislý od výsledku kontroly a nemá žádnou vazbu na majitele STK,“ říká Fleischhans.

Kdežto v Česku jsou podle něj pravidla nastavena tak, že když vozidla emisně nevyhovují, přijde podnikatel provozující STK o tři pětiny svého zisku. „A protože je kontrolor zaměstnancem majitele STK, nechává emisní mechanik vozidla procházet jako vyhovující i když mají vybouraný filtr a manipulovaný software vozidla,“ dodává.

Novela namíří technikům pod ruce kamery

Tomu se ostatně snaží zamezit již schválený návrh novela zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, podle kterého budou mít Stanice emisní kontroly od prvního prosince povinnost dokumentovat měření vozidla na videozáznam, podobně jako to již funguje na STK. „Zúží se tím prostor pro manipulace s vozidly při emisní kontrole, protože již například nebude možno kontrolu zfalšovat, aniž by vozidlo vůbec na emisích bylo,“ říká Neřold. Zároveň se data o měření automaticky uloží do centrálního informačního systému a nebude možné do nich znovu zasahovat a žádným způsobem je upravovat či falšovat.

Ministerstvo dopravy prý navíc spolupracuje s výrobci aut na vzniku zjednodušené metody kontroly měření emisí. „Tak, abychom mohli přítomnost filtru v terénu namátkově zkontrolovat a nešikanovat přitom zbytečně řidiče, kteří mají vozidlo v pořádku,“ říká Neřold. Dodává však, že namátkové kontroly policie by ministerstvo jen přivítalo.

Zlepšení situace přinesla i novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která začala platit v červnu. Podle ní musí ten, kdo provádí na vozidle demontáž filtru pevných částic písemně informovat zákazníka, že se tím jeho vozidlo stává nezpůsobilým k provozu na silnicích. Stávalo se totiž, že se řidiči vymlouvali, že jim odstranění filtru nabídl mechanik a o porušení zákona jim neřekl.

Novela zavedla i to, že pokud chce někdo nabízet vymontování filtru veřejně, musí stejnou informaci zahrnout i do své reklamy. Pokud to neudělá, hrozí mu pokuta do výše půl milionu korun.

„Jsou policisté spřažení s podvodníky?“

Pražský magistrát chce kromě apelu na policii také vypsat soutěž na rozsáhlé měření, které by mělo odhalit, kolik aut s poškozenými filtry v metropoli skutečně jezdí. Už jen proto, aby mělo město pro další jednání s policií pádnější argumenty. Měření bude zřejmě stát přes milion korun.

Podle radní Plamínkové jsou na pořadu i další jednání a doufá prý, že povedou k větší snaze policie pomoci Praze se zlepšením kvality ovzduší. „V opačném případě bychom si mohli myslet, že za její neochotou je to, o čem si už dávno cvrlikají vrabci na střeše: že totiž mnoho policistů je s podvádějícími stanicemi technické kontroly spjato víc, než je zdrávo,“ dodává.

Další oslovená města, jako například Plzeň, považují celé téma za celostátní problematiku, jejíž řešení jim ani jejich strážníkům nepřísluší.

