Britové pokračují v požárních testech budov, zatím neprošla žádná ze 120

Mayová poslancům Dolní sněmovny řekla, že testy neprošlo 100 procent budov, které byly dosud z hlediska požární bezpečnosti prověřeny v rámci rozsáhlé kontroly nařízené po tragickém požáru věžového bytového domu Grenfell Tower, píše BBC. Celkem by mělo být prověřeno přibližně 600 domů (více o testech zde). Při tragédii ze 14. června zahynulo nejméně 79 lidí (více zde).



Mayová se dostala do ostrého sporu s šéfem opozičních labouristů Jeremym Corbynem, který prohlásil, že požár by měl být pro vládu „budíčkem“.

„Jak vidíme na počtu budov, jejichž obložení neuspělo v testech hořlavosti, jde o mnohem širší problém,“ namítla Mayová.

„Jde o problém, který trval mnoho let, desetiletí, pokud jde o opláštění, které bylo instalováno na budovy. Jsou zde skutečné otázky, například jak se to stalo, proč se to stalo a jak můžeme zajistit, aby se to nestalo v budoucnu,“ řekla ministerská předsedkyně.

Mayová rovněž slíbila, že brzy jmenuje soudce, který povede už dříve ohlášené veřejné vyšetřování tohoto neštěstí.

Podívejte se na požár londýnské budovy Grenfell Tower:

Pro přeživší oběti tragédie úřady našly 282 objektů pro dočasné ubytování. Úřady už prověřily potřeby 132 rodin a 65 z nich už bylo nabídnuto dočasné ubytování (více zde).



Vláda zatím postiženým rodinám poskytla dohromady 1,25 milionu liber (37,2 milionu korun), s nimiž mohou naložit podle vlastního uvážení. Další milion uvolní pro místní charitativní organizace či nadace, informovala Mayová.

Corbyn ve středu namítal, že cílů zajištění náhradního ubytování pro oběti požáru zjevně nebylo dosaženo.