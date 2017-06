Přeživší z Grenfell Tower dostanou nové bydlení v luxusním komplexu

Požár Grenfell Tower se šířil tak rychle, že naděje na přežití pro ty, kterým se nepodařilo v první chvíli utéct, byla minimální. Ti, kterým se přeci jen podařilo utéct, však ve většině případů přišli o veškerý majetek. Britská vláda a místní úřady nyní přišly s nápadem, jak těmto lidem pomoct.

Společně uvedly, že našly dodatečné veřejné prostředky na rychlé vybavení 68 jednopokojových, dvoupokojových i třípokojových bytů v komplexu Kensington Row. Úřady očekávají, že „tyto nové nemovitosti budou nabídnuty jako jedna z možností trvalého poskytnutí nového ubytování obyvatel z Grenfell Tower“.

Vláda slibuje, že byty předá plně vybavené a bydlet by se mělo do konce července, jak poznamenává web BBC.

Luxusní komplex nabízí například nepřetržitou domovní službu, rekreační centrum, zahrady nebo kino, informuje na svém webu developerská společnost St Edward’s. Zatím však není jasné, jestli noví nájemníci budou mít přístup do stejných míst jako jejich sousedé, kteří za byt v Kensington row zaplatili až 8,5 milionu liber, což je částka odpovídající 254 milionům korun.

Nový komplex stojí zhruba tři kilometry od vyhořelé Grenfell Tower, která byla součástí Lancaster West Estate, rozsáhlého komplexu téměř tisíce sociálních bytů. Naděje na opravu stavby je mizivá a v následujících týdnech bude zřejmě stržena.

Vzdálenost mezi Grenfell Tower a novým bytovým komplexem je zhruba tři kilometry

Při požáru čtyřiadvacetipodlažní budovy Grenfell Tower se 127 sociálními obecními byty zahynulo minulý týden nejméně 58 lidí, policie ale počítá s nejméně 79 oběťmi. Lidé, které tragédie zasáhla, si stěžovali na pomalou pomoc vlády a místních úřadů. Britská premiérka Theresa Mayová se ve středu za pomalou reakci úřadů omluvila. Učinila tak při debatě ke královnině projevu o prioritách vlády.

Neštěstí však vyvolalo i vlnu solidarity mezi běžnými obyvateli Británie i celebritami. Známí hudebníci včetně hiphoperaStormzyho, Robbieho Williamse, Leony Lewisové, Jamese Blunta nebo rockové kapely The Who natočili společnou coververzi slavné písně Bridge Over TroubledWater dvojice Simon & Garfunkel, včetně videoklipu. Veškerý výtěžek z prodeje songu, jehož vznik inicioval porotce písňových soutěží Simon Cowell, má být věnován lidem zasaženým požárem.