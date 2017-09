Někdy nám ani pět tisíc měsíčně na telefony nestačí, hájí se poslanci

Redakce iDNES.cz a MF DNES už druhým rokem sleduje, jak poslanci využívají náhrady, které jim podle zákona náleží (více o náhradách zde). Jestli některá z položek, které dostávali v roce 2016 nad rámec svého pětašedesátitisícové platu, překvapuje, tak právě to, kolik je stojí telefonování. Na měsíc má každý poslanec stanovený maximální rozpočet pět tisíc korun. Za rok tedy mají k dispozici 60 tisíc korun.

V roce 2015 tuto celou částku využili tři poslanci (psali jsme zde). O rok později to byla už šestice zákonodárců. Celkem čtyřiadvacet z nich zároveň utratilo loni celkem více než 55 tisíc za telefon. Předloni takových poslanců bylo dvacet jedna.

SPECIÁL: Jak poslanci čerpali náhrady v roce 2016 Redakce iDNES.cz získala přehled všech náhrad, které poslanci dostávají. Většina dokáže nabízené možnosti vyčerpat na maximum. Podívejte se, jak poslanci čerpali náhrady na ubytování, telefony či asistenty. Částky jsou uváděny v průměru za měsíc. V tabulce najdete u jednotlivých poslanců i účast na hlasování ve Sněmovně a informaci, zda a kde kandidují v letošních volbách.

Meziroční srovnání ukazuje také to, že až na výjimky poslanci, kteří volali hodně v jednom roce, patří k největším telefonistům i nadále.

To znamená, že dvojice Marek Ženíšek z TOP 09 a Pavel Blažek z ODS za oba dva roky jen těsně neutratila celých 120 tisíc korun. Jen nepatrně méně než oni protelefonovala Helena Válková z hnutí ANO.

Rekordmanem je Blažek. V roce 2015 zaplatila Sněmovna za jeho telefonní účty maximum, tedy šedesát tisíc. Loni to bylo jen o 35 korun méně. Stejnou částku jako za poslance ODS v roce 2015 uhradila i za Ženíška. Celkově za oba dva roky jeho telefonování stálo o 39 korun méně než to Blažkovo.

Kteří poslanci nejvíc volali v roce 2016?

Ženíšek to vysvětluje častými cestami za hranice. „Jsem členem misí OBSE, takže jezdím do Kyrgyzstánu, Tádžikistán a dalších zemí mimo EU, odkud je volání opravdu velmi drahé,“ říká a dodává, že jeho faktury za telefon v měsících, kdy na takové cesty vyrazí, jsou několikrát vyšší než v měsících, kdy je doma.

Blažkovi se trochu paradoxně v pondělí odpoledne dalo dovolat jen do hlasové schránky. „Každý poslanec má finanční limit, nikoli limit na počet telefonů či karet. Ze svého ještě každý měsíc doplácím, provolá se o dost víc,“ vysvětloval své účty za telefon letos v lednu (více zde).

I další poslanci v lednu, když se na to redakce iDNES.cz ptala poprvé, argumentovali, že platí z limitu i telefony pro své asistenty a také internetové připojení. Cena za něj se ale výrazně nezměnila už delší dobu, pevná linka nebo wifi připojení se dá pořídit v rozmezí od 300 do 600 korun za měsíc.

Mám vysoký roaming, hájí se poslanci

Zbývajícím poslancem, který v roce 2015 protelefonoval 60 tisíc, byl Matěj Fichtner z ANO. O rok později své telefonní účty snížil o tisícovku měsíčně. Za ANO jej však mezi poslanci, kteří vypotřebovali celých 60 tisíc, vystřídal jeho stranický kolega z Plzeňského kraje Pavel Šrámek.

Tomu prý účty za telefon vzrostly kvůli cestování se zahraničním výborem a hlavně mezinárodní delegací při NATO. „Měl jsem vysoký roaming, to uznávám,“ říká.

Jejich stranická kolegyně Helena Válková zase obsadila třetí místo mezi největšími telefonisty v součtu za poslední dva roky. Sněmovně předložila faktury celkem za 118 231 korun. V pondělí odpoledne však také měla svůj mobil vypnutý.

K Šrámkovi se za letošek přidala další pětice poslanců, kterým se povedlo protelefonovat všech šedesát tisíc. Dva z ČSSD, dva zvolení na kandidátce Úsvitu a Soňa Marková z KSČM.

Maximální částku vyčerpala i poslankyně Jana Hnyková, zvolená za Úsvit, nyní kandidující za Realisty.

Té se otázka, jak to dokázala, vůbec nelíbila. Podle ní si každý má zkusit být poslancem, aby viděl, že to není tak jednoduché. „Platím z toho telefon svůj a svého asistenta, internet v kanceláři a mobilní internet na notebook,“ vyjmenovala všechny položky svého účtu Hnyková. Částky podle ní navíc ještě zvyšuje to, že musí mít smlouvy nastaveny tak, aby je šlo rychle vypovědět v případě rozpuštění Sněmovny.