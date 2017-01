Pět tisíc za telefon? Máme víc čísel a voláme v cizině, hájí se poslanci

V roce 2015 figuruje 24 poslanců z různých politických stran, kteří za měsíc zaplatili v průměru víc než 4 500 korun měsíčně. U tří se průměrná měsíční útrata vyšplhala na rovných pět tisíc korun, tedy maximum možné náhrady.

Jedním z nich je poslanec ODS Pavel Blažek, který na dotaz redakce odpověděl následovně: „Každý poslanec má finanční limit, nikoli limit na počet telefonů či karet. Ze svého ještě každý měsíc doplácím, provolá se o dost víc.“

Důvod pro vyčerpání plné výše poslanecké náhrady podrobně popsal místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek: „Jsou v tom zahrnuty telefony a mobilní data nejenom moje, ale i pro dva asistenty, to jen na úvod. V mém případě jsou největší sumou data v zahraničí, které využívám na zahraničních cestách ať už při pozorování voleb v rámci mise OBSE v takových zemích jako například Tádžikistán, Mongolsko či jiných v roce 2015. Dvakrát či třikrát se mi i stalo, že jsem v některých měsících nárok překročil a část doplácel ze svého.“

Ženíšek je jedním z trojice, která platila měsíčně pět tisíc korun. Patří sem také poslanec Matěch Fichtner z hnutí ANO. Na dotaz ovšem nereagoval.

O zhruba stokorunu méně platili poslanci Jiří Zemánek z ČSSD a v současnosti nezařazený Radim Fiala (dříve v Úsvitu). „V dané faktuře jsou telefony, lépe řečeno čísla celkem čtyř asistentů. Dále tam jsou pevné linky a internet v kanceláři v Praze a v Olomouci,“ uvedl Zemánek. Podobné vysvětlení měl také Fiala: „Jsou v tom dva asistenti a jeden poradce, dvakrát internet pro kancelář a pro laptop a můj služební telefon.“

Mezi poslanci se na druhé straně najde řada takových, jejichž účty za telefon by se s přehledem vešly do těch nejdražších neomezených tarifů na trhu. Do šestnácti stovek měsíčně platilo zhruba 21 z nich.

Nejméně platil například místopředseda TOP 09 Leoš Heger. Jeho měsíční útrata dosáhla v průměru 637 korun. „TOP 09 má nasmlouvaný paušál bez omezení - cca 500 Kč na telefon na měsíc. Částka se zvyšuje jen v rámci zahraničního provozu,“ řekl a dodal, že z jeho účtu čerpají také asistenti.

Příliš mnoho nezaplatil ani bývalý pražský primátor Bohuslav Svoboda. V průměru to bylo 1 204 korun. „Takhle to vychází a já takové věci neřeším, mám jiné problémy,“ prohlásil nejprve a pak dodal: „Nejsou to pro mě žádné prostředky k obohacování, je to normální výkazní činnost, kterou dělám. Třeba to příště bude víc.“