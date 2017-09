Poslanci, s výjimkou ANO, chtějí vydat Babiše i Faltýnka policii

„Po debatě na našem klubu budou naši poslanci hlasovat pro vydání. Není důvod použít poslaneckou imunitu,“ řekl předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. A předseda strany Petr Fiala po tiskové konferenci zopakoval: „Nedovedu si představit povolební spolupráci s hnutím ANO.“

„V jakékoli jiné západoevropské demokracii by tito dva pánové dávno složili své mandáty a opustili politiku,“ řekl na adresu Babiše a Faltýnka předseda poslaneckého klubu TOP 09 Michal Kučera. Jeho strana vůči ANO zaujímá od začátku nejtvrdší postoj. Nehodlá s ANO po volbách v žádném případě jakkoli spolupracovat. Jak s Babišem, tak bez něj.

„Žádost policie směřuje na skutky či činy poslanců, které nesouvisejí s výkonem jejich poslaneckého mandátu. V době spáchání těchto skutků totiž oba nebyli poslanci Parlamentu České republiky. A dále je tady argument, že jejich případným vydáním k trestnímu stíhání není nikterak ohroženo fungování Parlamentu nebo Poslanecké sněmovny,“ řekl Kučerův kolega Martin Plíšek. O vině a nevině musí rozhodnout nezávislé soudy, zdůraznil.

„My jsme se této záležitosti věnovali, budeme jako klub postupovat v souladu s návrhem mandátového a imunitního výboru,“ řekl předseda lidoveckého poslaneckého klubu Jiří Mihola. Výbor minulý týden vydání obou politiků policii ke stíhání doporučil. „Předpokládáme, že by to nemuselo být dlouhé, je to spíš technická záležitost. Sněmovna není ani soudní tribunál,“ řekl Mihola.

Lidovci jako celek však tak tvrdý postoj vůči ANO nemají. Lídr strany Pavel Bělobrádek na otázku, zda by KDU-ČSL byla ochotna jít do vlády s hnutím ANO bez Andreje Babiše, iDNES.cz opáčil: „Ano, to nemůžu vyloučit. Pokud žádná lepší kombinace nebude, tak je to věc, kterou nevylučujeme. Vyloučit ale mohu, že já bych byl zastáncem toho, aby ve vládě seděl někdo, kdo je třeba obviněn“ (více čtěte zde).



Policie požádala o vydání Babiše a Faltýnka kvůli padesátimilionové dotaci na farmu Čapí hnízdo. Babiše chce policie stíhat pro podezření z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie. Faltýnek je podezřelý z dotačního podvodu ve formě účastenství.

Za lídra ANO se v úterý jasně postavil poslanecký klub jeho hnutí, který se ztotožnil s Babišovým názorem, že jde o snahu ovlivnit volby. „Žádost, kterou poslala policie, nemá oporu ve vyšetřovacím spisu,“ řekl poslanec ANO Matěj Fichtner. Takový je podle něj názor napříč poslaneckým klubem ANO. „My tu žádost považujeme za skandální, nekvalitní. Pohybujeme se v kategorii věřím, nevěřím,“ prohlásil Radek Vondráček. Jeden poslanec ANO údajně na jednání klubu dával najevo, že je pro vydání, ale hnutí nechce říci, o koho jde.

Se zastáním ale nemohou Babiš a Faltýnek počítat ani u komunistů a ČSSD, takže výsledek středečního hlasování je dopředu jasný, nejen proto, že vydání obou politiků ANO doporučil mandátový a imunitní výbor. „Mně je spíš divné, že se tím někdo nezabýval dříve,“ řekl volební lídr ČSSD, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek. „Máme volné hlasování, ale bud všichni, nebo téměř všichni budou hlasovat pro vydání,“ uvedl šéf poslanců sociální demokracie Roman Sklenák.

Pokud ale oba politici obhájí v říjnových volbách své mandáty, bude muset o jejich vydání rozhodnout nová Sněmovna znovu. Největší otázkou tak zůstává, jak se rozhodnutí poslanců vydat Babiše a Faltýnka promítne do preferencí ANO a pak i do volebního výsledku papírového favorita voleb.