Piknikem v parku rozjeli kampaň lidovci. S ANO bez Babiše do vlády půjdou

„Já bych byl spokojen, kdybychom tak jako ve všech volbách pod mým vedením udělali lepší výsledek než v těch volbách posledních. My cílíme na nějakých osm až deset procent. Samozřejmě bude velmi záležet na volební účasti,“ odvětil Bělobrádek na dotaz iDNES.cz, s jakým volebním výsledkem by byl spokojen.

Na otázku, zda by KDU-ČSL byla ochotna jít do vlády s hnutím ANO bez Andreje Babiše, opáčil: „Ano, to nemůžu vyloučit. Pokud žádná lepší kombinace nebude, tak je to věc, kterou nevylučujeme. Každopádně pro nás je velmi podstatné, jaké by byly poměry (ve vládě - pozn. autora), jaké by bylo složení vlády, jaký by byl program.“

Zopakoval mantru všech politiků, že koalice se dělají až po volbách. „Vyloučit ale mohu, že já bych byl zastáncem toho, aby ve vládě seděl někdo, kdo je třeba obviněn.“

Formu pikniku KDU-ČSL podle prvního místopředsedy a ministra zemědělství Mariana Jurečky zvolila proto, že jde straně o zdravou zemi, o zemi, která dobře hospodaří s přírodním bohatstvím, která si je vědoma, že kromě ekonomické prosperity, sociálních jistot a kvalitního školství je důležité brát vážně klima. „Tak aby současná generace byla schopna dětem a vnukům předat zemi, která má dostatek vody, dobře hospodaří s přírodními zdroji a dobře se stará o životní prostředí,“ řekl Jurečka při startu kampaně.

„Nevyužíváme potenciál, který tady je. Dovážíme zboží, které si umíme sami vyrobit, a netýká se to jen potravin,“ prohlásil ministr zemědělství, než s kolegy zasedl k chlebům s českým máslem, sýrem a nakrájenými rajčaty.

„Nabízíme zodpovědné řešení pro Českou republiku postavené na našem dlouhodobém programu, na zodpovědné solidaritě,“ řekl Bělobrádek. Prioritami jsou podle něj podpora školství a vzdělávání, které jsou základem prosperity země, a zajištění konkurenceschopnosti ekonomiky. Strana také chce dbát na zajištění důstojných podmínek života seniorů. „My jsme lidé, kteří nemají za sebou kostlivce,“ charakterizoval KDU-ČSL.