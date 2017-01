V Polsku havaroval kamion americké armády, převážel munici do tanků

„Z předběžných zjištění vyplývá, že řidič dostal smyk, ztratil vládu nad vozem a sjel ze silnice,“ řekla Kamila Wydrychová z policejního velitelství v blízkém městě Zielona Góra.

Převážená munice do tanků Abrams byla podle polského ministerstva obrany cvičná, nicméně policie na místě uzavřela okolí a vytyčila bezpečnostní zónu v okruhu 200 metrů od havarovaného kamionu, zatímco munici překládali polští ženisté a američtí vojáci.

„Žádné nebezpečí nehrozí, v okolí nejsou žádné budovy,“ ujistil mluvčí hasičů Dariusz Szymura. Řidič a jeho spolujezdec z kamionu byli podle něj ošetřeni na místě, jeden z nich byl převezen do nemocnice.

Kamion s municí jel do posádky ve městě Žagań (Zaháň), kde se nalézá několik stovek amerických vojáků z tankové brigády. Tu vyslal do Evropy tento měsíc ještě předchozí prezident Barack Obama k posílení spojenců z východního křídla Severoatlantické aliance, cítících se ohrožených agresivní politikou Ruska.

Američané dorazili do Polska jako první západní kontingent, který bude na východním křídle NATO trvale rozmístěn (více o příjezdu Američanů do Polska zde). Část z nich se má později přemístit do Pobaltí, další do Bulharska a Rumunska a týlová jednotka do Německa.

Americké brigádní uskupení ve východní Evropě čítá celkem 3500 vojáků a více než 400 pásových a přes 900 kolových vozidel, včetně 87 tanků M1A2 Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 bojových vozidel pěchoty Bradley a více než 400 vozů Humvee.

