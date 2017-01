Strašák na Rusy dorazil. Do Polska přijely americké posily

Americké jednotky se vylodily v německém přístavu Bremerhaven o víkendu. Tři velké nákladní lodě dopravily přes Atlantik kromě vojáků 4. pěší divize z coloradského Fort Carson také stovky kusů techniky.

Mimo jiné 87 tanků Abrams, 18 samohybných houfnic Paladin, 144 obrněnců Bradley a 419 vozidel Humvee.

Americké síly v Evropě Od roku 2017 budou v Evropě tři americké takzvané brigádní bojové týmy (ABCT - Army Brigade Combat Teams). K dosavadní výsadkové brigádě a jednotce vyzbrojené obrněnci Stryker přibude jedna obrněná brigáda s těžkou technikou. V roce 2013 americká armáda stáhla z Evropy prakticky všechny tanky a obrněnce. Měla tak skončit sedmdesát let trvající poválečná éra masivní americké přítomnosti v Evropě. V době svého vrcholu během takzvané studené války bylo především v Německu rozmístěno až 20 amerických obrněných divizí, tedy 6 000 tanků. Ještě v roce 1980 bylo v Evropě 200 tisíc amerických vojáků. Loni to bylo po posílení kvůli chování Ruska zhruba 33 tisíc.

V pondělí pak částečně po silnici a částečně po železnici odstartoval přesun jednotky do posádky polského města Żagań na jihozápadě země a do výcvikové oblasti Drawsko-Pomorskie na severozápadě. Oficiální uvítání Američanů v polských posádkách se má podle ministerstva obrany odehrát až 14. ledna.

„V Polsku nejprve vojáci provedou údržbu, aby se ujistili, že jsou připraveni k boji, což znamená, že jsou schopni střílet, pohybovat se a komunikovat,“ konstatoval zástupce velitele amerických pozemních sil v Evropě Tim McGuire.

Pak už se americké jednotky zapojí do série cvičení s polskou armádou. Část obrněné brigády zůstane v Polsku, menší skupiny se přesunou do Estonska, Rumunska a Bulharska. Týlové zabezpečení pak do Německa.



Rozmístění amerických sil je součástí opatření operace „Atlantic Resolve“ k odstrašení Ruska a k ujištění spojenců na východním křídle, že jsou Spojené státy připraveny je bránit. V Evropě bude brigáda nasazena devět měsíců, v září ji vystřídají čerstvé síly.

Americká armáda podle velitele pozemních sil Bena Hodgese plánuje letos v Evropě asi 90 cvičení se spojenci z NATO i s partnerskými zeměmi. Řada z nich bude zaměřena především na schopnosti rychlé reakce v případě ohrožení. Například připravované manévry „Swift Response“ budou koncipovány tak, aby jednotky reagovaly na krizovou situaci do 18 hodin.

Od dubna by se měla americká bojová skupina přesunout k městu Orzysz na severovýchodě země. Tato oblast kolem města Suwalki patří z pohledu obrany Polska i pobaltských republik ke strategickým. Asi stokilometrový hraniční koridor z Polska do Litvy zároveň odděluje Bělorusko a silně militarizovanou ruskou exklávu Kaliningrad.

Severoatlantická aliance se kvůli politice Ruska po anexi Krymu rozhodla posílit svou přítomnost na své východní hranici. V Litvě, Lotyšsku, Estonsku a Polsku mají být od počátku příštího roku rozmístěny celkem čtyři vícenárodní prapory NATO. Každý bude působit na rotační bázi a bude mít až 1 000 vojáků.

Spojené státy povedou prapor právě v Polsku, Německo v Litvě, Británie v Estonsku a Kanada pak v Lotyšsku.