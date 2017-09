Pojišťovny řešily i sražení Čecha nosorožcem. Obří účty za léčbu chodí z USA

„Meziročně jsme v letním období zaznamenali nárůst počtu sjednaných smluv k cestovnímu pojištění o více než třicet procent. Zároveň o pětadvacet procent vzrostl počet nahlášených pojistných událostí,“ uvedla manažerka Slavia pojišťovny Vanda Kýpeť.

Nejvíc pojistek bylo uzavřeno v červenci. Češi v zahraničí nejčastěji trpí obtížemi v důsledku slunění, dále se pak objevují hlavně virózy, infekce, záněty uší a střevní potíže. V poslední době hlásí lidé i menší zdravotní obtíže, které dřív tolik neřešili, říká manažerka.

„Nejvíce úrazů jsme letos řešili v Chorvatsku, Itálii, Rakousku, Thajsku, USA a Egyptě. Češi se již tolik nebojí létat do oblastí spojovaných s terorismem. Oproti loňsku byly více frekventované zájezdy do Egypta, Turecka, Maroka nebo Tuniska,“ doplnila.

Nejvíc peněz v létě pojišťovnu stál český turista, který si v Kambodži při autonehodě zlomil obratel. „Následoval velmi komplikovaný převoz s fixací páteře, kompletní náklady na ošetření se vyšplhaly na 1,7 milionu korun,“ popsala Kýpeť.

Na bezmála půl milionu je přišlo utonutí klienta při potápění na Filipínách, na 270 tisíc pád muže z motorky v Indonésii, na 230 tisíc infarkt na Srí Lance.

Nejdražší? Zlomená noha v USA

Výrazný růst počtu pojistných smluv zaznamenala například také pojišťovna Uniqa. „Oproti loňsku jsme zaznamenali celkový nárůst ve třetím kvartálu roku 2017 o 28 procent,“ sdělila mluvčí pojišťovny Eva Svobodová.

Nejdražší případ letos řešili ve Spojených státech. „Šlo o úraz klienta s velmi komplikovanou zlomeninou nohy. Bylo zapotřebí několikanásobné operace. Celkové pojistné plnění včetně transportů a pobytu v nemocnici činí asi pět milionů korun,“ přiblížila.

Doplnila, že nejnákladnější události přicházejí v posledních letech vždy ze Spojených států. „USA u nás jako destinace mezi pojistnými událostmi ‚kraluje’. V posledních třech letech byly nejnákladnější případy vždy v USA a vždy činily více než tři miliony korun,“ doplnila Svobodová

Skoro milion je letos stála také vysokohorská nemoc muže na výšlapu v Tádžikistánu ve Střední Asii. „Událost byla ztížena i tím, že nejprve se po něm muselo pátrat, i s pomocí helikoptéry. Pak byl vyprošťován a zachraňován z velmi nepřístupného terénu ve výšce okolo 3 tisíc metrů. Teprve pak došlo na transport do nemocnice a léčení,“ uvedla.

Organizačně a logisticky však podle jejích slov byla za poslední tři roky nejsložitější událost ze začátku srpna, kdy se v Itálii vyboural autobus, ve kterém cestovalo 37 klientů pojišťovny.

„Přes asistenci byla organizována jejich záchrana, roztřídění a převozy do nemocnic, u lehčích zranění to bylo ambulantní ošetření a náhradní ubytování v hotelu. Celkem poté následovalo šest speciálních převozů sanitkou do Česka. Ještě není jasná konečná výše nároků, zatím je v řádu vyšších statisíců korun, ale poroste,“ uzavřela.

Rozzuřený nosorožec rozdrtil muži rameno

Podle Václava Bálka z pojišťovny Allianz zahrnují nejdražší případy často pobyt na JIP a také hned několik operací. V jednom z nejnákladnějších případů se podle jeho slov plnění přehouplo přes 325 tisíc dolarů (sedm milionů korun). O co konkrétně šlo, neupřesnil.

„Loni se vydalo do světa s cestovním pojištěním od nás od začátku května do konce srpna bezmála 142 tisíc turistů, letos jich ve stejném období bylo skoro o 3,5 tisíce víc,“ sdělil iDNES.cz.

Pojišťovna v létě řešila třeba rozdrcené levé rameno v Jižní Africe, kde českého turistu při procházce v rezervaci srazil rozzuřený nosorožec.

„Muže dopravili do nejbližší nemocnice, ale vzhledem k neschopnosti zařízení ošetřit podobný typ úrazu byl po několika hodinách odvezen jinam. Operace nebyla akutní, a proto se po konzultaci s lékaři rozhodl podstoupit zákrok až v Česku. Kvůli povaze zranění letěl v business třídě a jen náklady na letenku dosáhly téměř 70 tisíc korun,“ popsal regionální ředitel pojišťovny Jan Kolafa.