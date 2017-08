Nahnutý autobus jsem zapřel lžící bagru, popsal svědek italskému listu

Osmapadesátiletý Paolo Martini z obce Sarnonico, kde pracuje u technických služeb, zasáhl jen několik minut po nehodě autobusu českých turistů v údolí Val di Non. O život při ní přišel 62letý řidič, který svým manévrem zachránil život více než 30 lidem.

Martiniho zásah byl spontánní, včasný a nezbytný. Napadlo ho, že nahnutý autobus zapře lžící obecního bagru. Autobus, v němž byli v tu chvíli mezi sedačkami uvězněni turisté, kteří se vlastními silami nedokázali vyprostit, se díky tomu nepřevrátil.

„Bydlím jen kousek od místa nehody, a jakmile jsem slyšel hluk, šel jsem se podívat, co se děje,“ vypráví Martini. „Zaznamenal jsem, že autobus je ve vratké poloze, všimli si toho i první hasiči, kteří na místo přijeli v džípu,“ říká.

V nemocnici zůstává osm zraněných Čtyři zranění z havarovaného autobusu budou v pondělí propuštěni z nemocnice. ČTK to s odkazem na asistenční službu pojišťovny Uniqa řekl majitel CK Mayer & Crocus Petr Majer. Náhradní autobus s prvními 23 klienty v neděli v noci dorazil do Česka. V italských nemocnicích zůstává osm zraněných.

„Pracuji v technických službách obce, a tak jsem běžel pro bagr, aniž bych měl povolení nadřízených,“ líčí situaci. „A podle pokynů hasičů jsem jím autobus zapřel,“ pokračuje. „Všechno to proběhlo rychle, byl jsem rozrušený.

Bylo zřejmé, že poloha autobusu je nebezpečná a musela se stabilizovat, aby se situace ještě nezhoršila. Mnozí z turistů sice vylezli okny, ale uvnitř byli pořád uvězněni lidé,“ uzavírá Martini.

Mimo něj na místě pomáhali i další obyvatelé obce Sarnonico, které zalarmoval křik raněných.

„Když jsem dorazila, bylo u autobusu už hodně místních, kteří před příjezdem záchranné služby pomáhali raněným, jak jen mohli,“ popisuje situace starostka obce Emanuela Abramová.

Na místo nehody se vydal i starosta obce Malosco Walter Klauser. „Bydleli v hotelu nedaleko, chtěl jsem vědět, co se stalo,“ vysvětluje. „Záhy vyšlo najevo, že se řidič obětoval, aby zachránil, co se dalo,“ tvrdí Klauser. „Bez jeho zásahu by to byl masakr,“ dodává.

Autobusu zřejmě selhaly brzdy

Prokuratura zahájila vyšetřování příčiny nehody. Nejpravděpodobnější hypotézou se zdá být selhání brzd.

Při nehodě autobusu s asi 40 turisty utrpěly zranění dvě desítky osob, řidič zemřel. Příčinu nehody, která se stala v malé obci Ronzone mezi Bolzanem a Trentem, budou vyšetřovatelé znát podle české konzulky Jany Karfíkové zhruba za týden.

Autobus s řidičem byl podle Majera najatý od dopravní agentury. Cestovní kancelář ho využívala pravidelně bez jakýchkoli špatných zkušeností. Zástupci CK se v pondělí setkají se zraněnými a s českou konzulkou.

Co se přesně stalo, vyšetřuje policie. Podle předchozích vyjádření Majera jeden z cestujících, který je povoláním automechanik, popsal, že autobus jel se zařazeným druhým rychlostním stupněm. Při přeřazení na třetí stupeň se údajně něco stalo. Následně řidič vozidlo strhl do protisvahu. Italská média uvedla, že autobusu selhaly brzdy.