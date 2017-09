Kresba Nečasové na autobusu Pirátů zůstane, soud zamítl předběžné opatření

Žalobou na ochranu osobnosti a návrhem na předběžné opatření se Nečasová dožadovala stažení své podobizny, jak ve čtvrtek informoval server iDNES.cz (více čtěte zde). Piráti ji na svém vozidle pro předvolební kampaň vyobrazili jako loutkovodičku někdejšího premiéra a jejího současného manžela Petra Nečase.

S předběžným opatřením ale bývalá úřednice neuspěla. „Soud usnesením ze dne 30. 8. 2017 návrh na vydání předběžného opatření zamítl,“ sdělila iDNES.cz místopředsedkyně Obvodního soudu pro Prahu 3 Miroslava Sixtová. Na rozhodnutí soudu upozornil server iRozhlas.cz.

Piráti tak budou moci brázdit české silnice autobusem ve stejné podobě nejspíš až do říjnových sněmovních voleb. Že by se žaloba na ochranu osobnosti stihla projednat do té doby, je totiž nepravděpodobné.

Nesouhlas se svojí karikaturou na pirátském vozidle Nečasová vyjádřila krátce po jeho představení (psali jsme zde). Její advokát Adam Černý straně poslal předžalobní výzvu s ultimátem, dokdy má podobizna zmizet. Tu ale Piráti nevyslyšeli. „Je to její názor. My jsme strana, která brání svobodu, a věříme, že tohle je o svobodě slova,“ argumentoval volební manažer strany Štěpán Štrébl.

Kromě Nečasové s pirátským autobusem po republice „projíždí“ například i Andrej Babiš (ANO), Bohuslav Sobotka (ČSSD) či exhejtman David Rath. Piráti tím chtějí upozornit na jejich kauzy a škraloupy.

Někdejší pravá ruka bývalého premiéra figuruje celkem ve třech soudních kauzách, které odstartoval policejní zásah na Úřadu vlády v létě 2013 (podrobně zde). Nečasová a další lidé čelí obžalobám ze zneužití vojenské rozvědky, z vyzrazení obsahu zpráv BIS a z uplácení poslanců. Ani v jednom případu ale nepadl po čtyřech letech pravomocný rozsudek.