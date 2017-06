ANO je Babiš a Babiš je ANO. Do vlády s ním nepůjdeme, říká šéf ODS Fiala

„S hnutím ANO je to vlastně jednoduché, hnutí ANO je Andrej Babiš, žádná jiná úvaha nemá smysl. Andrej Babiš je z hlediska účasti ve vládě nepřijatelný a to platí i pro hnutí ANO,“ řekl Fiala. U ANO mu vadí například to, že nemá zřetelné názory. „To je vždy pro politiku nebezpečné, něco platí ráno, něco večer, já nevím, podle čeho to je, jestli to je podle toho, jak se Andrej Babiš vyspí, nebo o čem zrovna sní,“ dodal Fiala.

Narážel tím na Babišovu vizi, kterou předseda ANO shodou okolností ve čtvrtek představil. Sepsal o ní rovněž knihu, kterou rozdává voličům (více o Babišově knize zde). „Já se ptám, proč pro to něco neudělal za tolik let ve vládě. Pro mě je podstatné, abychom ukázali lidem - tady máte slibotechnu. Někoho, kdo spoustu věcí mohl udělat a neudělal, a teď o nich sní. My proti tomu nabízíme reálný skutečný program, ze kterého budou něco mít,“ řekl Fiala. Babiš podle něj nedodržel sliby o vyrovnaném rozpočtu či snížení daní.

Koalice STAN a KDU je nečitelná

Obecně Fiala nechtěl příliš spekulovat o tom, jak by mohlo vypadat povolební uspořádání. „Nedělejme koalice teď, dělejme je po volbách. Neporcujme medvěda, dokud běhá po lese,“ řekl. Babiše vylučuje kvůli tomu, že podle něj nedostatečně vysvětlil podezření, kvůli kterým byl odvolán z vlády. Jde o nesrovnalosti v Babišových příjmech, nákup jednokorunových dluhopisů Agrofertu či podezření z ovlivňování obsahu jeho bývalých médií.

Zabrání ODS Babišově vládě? Fiala přikládá jen omezený význam předvolebním průzkumům, ale těší ho, že dlouhodobě ukazují růst preferencí ODS. „Dostáváme se tam, kde chceme být, to znamená být rozhodující silou mezi demokratickými politickými stranami,“ řekl. Jako hrozbu však vidí možnou Babišovu jednobarevnou vládu, případně jeho kabinet s podporou KSČM. „To bychom neměli podceňovat, proto já vyzývám lidi, aby nám dali co nejsilnější mandát, protože my tady tomu zabránit můžeme,“ řekl.

Šéf ODS rovněž nechce před volbami komentovat jednání, která budou následovat po hlasování o novém složení Sněmovny a vlády. Za přirozeného partnera pro ODS však označil koalici lidovců a starostů, kterou však zároveň označil za nečitelnou kvůli vládnímu angažmá lidovců v končícím kabinetu a opoziční roli, kterou dosud hrají Starostové.

Doplnil, že vítá jakoukoliv nesocialistickou stranu a že lidovci jsou tradiční součást českého politického systému. „Tak se na ně taky dívám, ale tohle je uskupení v jedné věci skutečně zvláštní, že sdružuje stranu, která je v opozici, se stranou, která je v koalici, a teď chce voličům namluvit, že to nějak bude. No já nevím,“ podotkl s tím, že nechce dělat koalice před volbami a snaží se o co nejsilnější mandát pro prosazování programu ODS.

Lidovci jsou podle Fialy také zodpovědní za všechna rozhodnutí kabinetu Bohuslava Sobotky (ČSSD). „Skoro nevěřím svým očím a uším, když poslouchám vicepremiéra Bělobrádka, když nám vážně říká, co udělá s elektronickou evidencí tržeb. Vždyť oni to všechno odsouhlasili a je na tom jejich ruka. STAN byl zase v opozici, je to tedy, myslím, velmi nečitelné a nejasné, kterým směrem se tohle uskupení bude vydávat,“ uvedl.

„Nespekulujme o koalicích, pak se stane, co se stalo na Slovensku, že premiér (Robert) Fico měl 30 procent, pak se všichni probudili po volbách a zjistili že Fico sestavuje jednobarevnou vládu, to jsou ta nebezpečí, která tu jsou a o kterých je třeba mluvit,“ uvedl, když komentoval současné preference stran v narážce na výsledky hnutí ANO.

Za poklesem preferencí zbývajících vládních stran pak Fiala vidí odpověď veřejnosti na nenaplněné sliby. „Vláda spoustu věcí naslibovala, rozdala něco různým sociálním skupinám, ale dohromady z toho nic nezůstává,“ uvedl.

Svého kandidáta na hrad ODS hledá

ODS se také připravuje na prezidentské volby. Česko podle Fialy potřebuje kvalitního prezidenta a už v únoru řekl, že politickým cílem ODS bude, aby na Hradě nepokračoval Zeman. To nadále platí. „My jsme řekli jasně, že pro nás Miloš Zeman jako prezident v dalším funkčním období není přijatelný, není to dobrá volba,“ řekl. ODS podle Fialy hledá kandidáta, který nerozděluje společnost, nezpochybňuje českou orientaci v zahraniční politice a nevěnuje se „absurdním kauzám“. „Pracujeme na tom, já se setkávám s osobnostmi, o kterých si myslím, že by byly dobrými prezidenty,“ uvedl.

Podle Fialy je ale nyní ještě čas. „Jsme ve fázi před parlamentními volbami. Když se podívám, co dělají ostatní politické strany, tak vlastně nikdo prezidentského kandidáta nepředstavuje, všechny klíčové politické síly říkají, že až po volbách,“ narážel na postoj hnutí ANO či ČSSD.

ODS má v otázce prezidentské volby svou strategii. „Podle té budeme postupovat,“ uvedl. Zatím nechtěl říci, kdy ODS kandidáta oznámí. „Musíme vycházet z celkové politické situace. Nepřijít s řešením ani příliš brzo, ani pozdě, ale ve správnou chvíli. Není to banální a podružné téma, Česká republika potřebuje kvalitního a důstojného prezidenta,“ uvedl.

Vedle současného prezidenta kandidaturu na úřad hlavy státu oznámili například bývalý předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš, textař a podnikatel Michal Horáček a lékař a aktivista Marek Hilšer.