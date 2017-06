Konec krajů i Senátu, volit většinově, i o tom ve své knize sní Babiš

Babiš by pro prosazení řady svých nápadů, které vepsal do Vize 2035 pro Českou republiku, potřeboval podporu dalších stran. Byla by totiž nutná změna Ústavy.

Lídr ANO a bývalý ministr financí má ovšem podle aktuálních průzkumů veřejného mínění reálnou šanci vyhrát říjnové parlamentní volby a následně se stát předsedou vlády. To by mu dávalo šanci získat pro návrhy, které mají vést k zeštíhlení státu, potřebnou většinu.

„Myslím, že stálo za to odstartovat diskusi, jestli fakt potřebujeme kraje a jejich samosprávy,“ napsal Babiš do své knížky. Stačily by podle něj zodpovědné obce podpořené službami efektivního státu. Kraje, kterých je v Česku čtrnáct, podle Babiše vznikly mimo jiné kvůli rozdělování regionálních dotací. „A výsledek? Nic nezpůsobilo v dotační politice takovou ostudu jako porcování bruselských dotací v režii krajů,“ píše Babiš. Argumentuje, že německá spolková země Sasko je velká jako polovina České republiky a žádný mezistupeň jako kraje nepotřebuje (ve skutečnosti je rozloha Saska v porovnání s Českem ani ne čtvrtinová - poznámka redakce).



Poslancem jen třikrát po sobě a pouze 11 ministerstev

Nižší a lichý počet poslanců - 101 místo současných 200 - má podle šéfa ANO zabránit patu. Každý poslanec by podle něj mohl být zvolen jen třikrát za sebou a poté by měl povinně minimálně čtyřletou pauzu. A znovu hájí nápad, s nímž přišel už dříve: zrušit Senát, horní komoru parlamentu.

„Jasně, Senát má taky nějaké pravomoci, třeba jak zabránit bezvládí nebo násilným ústavním změnám. Tak ty by mohl převzít prezident, když už ho volíme přímo. A o nejdůležitějších změnách, změnách Ústavy nebo mezinárodních paktech by rozhodovali všichni v referendu,“ napsal Babiš.

Navrhuje, aby ministerstev bylo pouze jedenáct - sloučil by zdravotnictví a sociální věci, zemědělství a životní prostředí, ministerstvo kultury by dostalo na starost i cestovní ruch a do nového ministerstva hospodářství by patřila i doprava, veškerá infrastruktura, podnikání i pošta. Ministerstvo veřejných investic by se staralo o regionální rozvoj, veřejnou správu o dotace.

Ve své knize „O čem sním, když náhodou spím“ Babiš píše, že měl velké pochybnosti, zda jeho hnutí může u voličů uspět. „Dost jsem pochyboval o tom, že by mě lidi volili. Původem Slováka, co nemluví moc dobře česky? Někoho, kdo nějakou dobu byl ve straně? K tomu ještě bohatého člověka? Naprostý nesmysl. A když jsme v předčasných volbách v roce 2013 skončili druzí, došlo mi, jak strašně moc museli být lidi frustrovaní z politiky, kterou si pro sebe a pro své kamarády zprivatizovaly tradiční partaje,“ píše Babiš.

Estonsko jako vzor, konec papírových formulářů

Za vzor si klade také Estonsko, kde podle něj lidé soutěží, kdo rychleji vyplní daňové přiznání přes mobilní telefon. Tamnímu premiérovi to podle šéfa ANO trvalo na iPadu čtyři minuty.

Dohánět zpoždění za vyspělejšími zeměmi Západu má podle Babišových představ pomoci rychlá a úplná digitalizace státu. Chybou prý je, že stále dokola vyplňujeme různé papírové formuláře, jimiž nás stát obtěžuje, i když ten různými daty, počínaje rodným číslem, už disponuje. Navrhuje všechny papírové formuláře postupně zrušit, přičemž výjimku by zatím měli senioři. Chce také zajistit superrychlý internet pro každého občana zdarma.

Oficiálně chce Babiš svojí knihu, kde popisuje i představy o změnách ve zdravotnictví, důchodech, ve školství či při zajištění bezpečnosti (psali jsme o tom zde) představit novinářům až příští týden. Již nyní ji však začal rozdávat na mítincích. Výtisků „knihy s vizí“ je podle něj vytištěno zatím sto tisíc.