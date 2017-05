Boss Pelta poslal dotaci „rodné“ škole Valachové

Valachová však striktně popírá, že by udělení dotace jakkoliv ovlivňovala či že by věděla o tom, že někdo na ministerstvu dotace manipuluje. Dle předpisů měla dotace udělovat nezávislá ministerská komise podle předem určeného bodování, které na ministerstvu zavedla právě Valachová.

„V žádném případě jsem nezasahovala do dotačního řízení,“ řekla MF DNES Valachová. „Ten bodový systém platí po dobu, co jsem já ve funkci včetně kritérií. Jsem stále přesvědčená o tom, že jinak než zločinným spolčením už ty dotace nešlo cinknout,“ dodala ministryně, která na funkci k poslednímu květnu rezignovala (více o rezignaci Valachové čtěte zde).

Podle policistů však zásadní vliv na to, kam peníze z této i další dvacítky dotací šly, měl fotbalový boss Miroslav Pelta, který to plánoval společně s náměstkyní Valachové Simonou Kratochvílovou v pronajatém bytě. To zachytily odposlechy. Oba jsou nyní ve vazbě.

V Žabovřeskách městská část vedená ČSSD pak zakázku za celkem 60 milionů přiklepla firmě Syner, která sponzoruje Peltův fotbalový klub.

Valachová v reakci na policejní vyšetřování, ve kterém vězí i její vlastní náměstkyně a po tři poslední roky i blízká spolupracovnice, udělování všech dotací zastavila (více o reakci Valachové na dotační kauzu zde). Ve středu ministerstvo začalo rozesílat výzvu, aby se zájemci přihlásili do nového dotačního programu a již jednou udělené peníze se pokusili obhájit.