Valachová zrušila kvůli dotační kauze část programů ve sportu

„Pro mě je situace velice vážná,“ uvedla na začátek tiskové konference ministryně školství Kateřina Valachová. „Mohu říct, že zatím nebyla vyplacena ani koruna směrem ke sportovním svazům,“ dodala vzápětí s tím, že to ale není v souvislosti s policejním zásahem.

Ministryně Valachová uvedla, že pozastavila a zruší program okolo fotbalové asociace. Připraví nový program.

Uvedla také, že financování sportu začala prověřovat ještě před policejním zásahem. Kvůli tomu dosud nebyly sportovním svazům vyplaceny žádné peníze. „Je to z důvodů dvou mých kroků. Za prvé je to z důvodů nařízení několika mimořádných kontrol směrem k některým sportovním svazům v minulých týdnech a měsících. Jednak kvůli zpřísnění podmínek dotačních rozhodnutí,“ upřesnila.

Ministryně kvůli kauze zatím rezignovat nebude. „Ve funkci se určitě nedržím jako klíště,“ prohlásila Valachová. Tu k rezignaci vyzval například šéf opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. „Bez ohledu na toto podezření problém na ministerstvu školství, skutečnost vazebně stíhané náměstkyně je sice tisíckrát menší problém pro další vývoj demokracie, než chování pánů Babiše a (prezidenta Miloše Zemana, ale přesto je dostatečně velký problém na to, aby ministryně Valachová bezodkladně rezignovala. Patří to k politické kultuře,“ prohlásil Kalousek.

Rezignaci Valachové požaduje i Svoboda a přímá demokracie Tomia Okamury. „Dotační skandál je pokračováním katastrofální práce ministryně školství. Neuvážené reformy, ideologizace školství, nárůst vlivu neziskových organizací v resortu školství, to jsou charakteristické znaky práce této ministryně,“ uvedla strana v prohlášení.

Ministryně reagovala na zásah policie z minulého týdne. Kvůli údajným dotačním machinacím skončili v pátek ve vazbě náměstkyně ministryně Simona Kratochvílová a předseda Fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta. Celkem byli policií obviněni tři lidé a jedna právnická osoba, třetím obviněným je ředitel Vysokoškolského sportovního centra Zdeněk Bříza.

Kratochvílová s Peltou se podle policejních dokumentů domlouvali na přípravě dotačních programů a ovlivňovali rozdělování dotací ve svůj prospěch nebo ve prospěch svých blízkých.

Šéf českého fotbalu se ale cítí nevinen a s vazebním stíháním nesouhlasí. Podal proti němu stížnost. „Učinili jsme tak na místě. Vyřešit by se to mohlo v horizontu dvou až tří týdnů, zatím nevím. Do té doby je jediná jistota, že pan Pelta bude ve vazební věznici na Ruzyni,“ řekl v pátek pro iSportTV Peltův právník Bronislav Šerák.

Policie v souvislosti se zásahem na ministerstvu školství, v sídle Fotbalové asociace ČR a České unii sportu zadržela deset lidí, kromě Kratochvílové a Pelty nikdo další ve vazbě neskončil.

Mezi zadrženými byl i předseda České unie sportu Miroslav Jansta, policie ho ale propustila. „Můžu říct, že policie se chovala korektně. I státní zástupce. Když jsem všechno, co chtěli vědět, vysvětlil, propustili mě. Chápu, že se mě na to ptali, ale jak jsem řekl: Nic jsem neprovedl. A jestli jsem uvažoval o rezignaci? Ne, není důvod,“ uvedl v rozhovoru pro server Neovlivní.cz Jansta.