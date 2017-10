PŘÍMÝ PŘENOS: Europoslanec Telička vysvětluje, proč opouští hnutí ANO

Europoslanec na setkání s novináři v úvodu upozornil na problémy s uznáváním diplomů ze zahraničních univerzit v Česku. Považuje za absurdní, že absolventi Harvardu, Oxfordu či Cambridge musí mnohdy měsíce čekat, než získají „razítko“, které potvrzuje absolvování těchto škol a které absolventi potřebují například k doložení získaného titulu zaměstnavateli v Česku.



„Ne nutně musíme mít legislativu, toto se dá vyřešit na úrovni vládní či ministerstva školství,“ míní Telička. U těch nejprestižnějších zahraničních univerzit by dle něj mělo být prakticky samozřejmé, že když přijde absolvent s přeloženým diplomem, tak obratem získá uznání diplomu v Česku.



O Teličkově odchodu informoval server e15.cz už ve středu. Rozhodnutí europoslanec pro iDNES.cz potvrdil, avšak podrobněji neosvětlil.

Telička již v minulosti vedení hnutí kritizoval, s předsedou Andrejem Babišem se například neshodoval v názoru na zavedení eura. V květnu pak opustil post předsedy zahraničněpolitické komise hnutí ANO.



Pavel Telička kandidoval jako nestraník za ANO do Evropského parlamentu v roce 2014 a uspěl. Ke straně se přidal o rok dříve, kdy pomáhal hnutí v kampani před sněmovními volbami.

„Pro hnutí ANO v mých očích hovoří dva zásadní důvody: je to nový subjekt a u jeho zakladatele Andreje Babiše cítím rozladěnost, snahu a schopnost politiku měnit. Zjevně do ní nevstupuje proto, že by se bez funkce neuživil,“ zdůvodnil v srpnu 2013 v rozhovoru pro MF DNES, proč se rozhodl ke straně přidat.