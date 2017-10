Rakousko volí nový parlament. Čeká se úspěch mladého Kurze a nacionalistů

První volební místnosti se otevřely v 6:00 SELČ, poslední se uzavřou v 17:00 SELČ. Na mnoha místech však bude hlasování ukončeno už v poledne nebo brzy odpoledne. Zhruba 6,4 milionu oprávněných voličů si letos bude vybírat z rekordních 16 politických stran a hnutí, z nichž jen šest má reálnou šanci překonat čtyřprocentní klauzuli pro vstup do Národní rady

Kandidujícím politickým stranám jsou mandáty přidělovány postupně ve třech kolech: nejprve na úrovni jednotlivých regionálních volebních obvodů, kterých je 39, dále na úrovni devíti zemských volebních obvodů a nakonec na celostátní úrovni. Pro získání mandátu musí politické strany překonat čtyři procenta na celostátní úrovni, nebo obdržet alespoň jeden mandát v některém z regionálních volebních obvodů. Národní rada má 183 poslanců.

Předčasné volby se v alpské republice konají po vládní krizi, v níž se ukázala jako neudržitelná spolupráce velké koalice Sociálnědemokratické strany Rakouska (SPÖ) a Rakouské lidové strany (ÖVP). Ta rakouské druhé republice vládla od roku 1945 dohromady po dobu 45 let.

Rakušané si poslance volí na pět let. Letos však jdou k urnám o rok dříve.

Populární 31letý Kurz v květnu po převzetí strany po Reinholdu Mitterlehnerovi ohlásil ukončení koaliční spolupráce se sociálními demokraty a nyní má nakročeno k tomu stát se nejmladším šéfem vlády v Evropě a vystřídat ve funkci 51letého kancléře Christiana Kerna. Jeho sociálním demokratům předvolební průzkumy věští citelnou porážku a umístění až na třetí pozici za ÖVP a Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ).

Kern už před časem prohlásil, že pokud jeho strana nezvítězí, odejde do opozice. Od roku 1970 přitom byl rakouským kancléřem s výjimkou období 2000-2006 vždy sociální demokrat.

Koalice Kurze a nacionalistů

Zřejmě nejpravděpodobnější povolební koalice lidovců, kteří mají šanci získat asi třetinu hlasů, a svobodných by měla logiku. Obě strany si jsou blízké například v důrazu na omezení migrace a nároku přistěhovalců na sociální dávky, což bylo jedním z hlavních témat předvolební kampaně.

FPÖ si jako jednu z hlavních podmínek vstupu do vlády klade i rozvíjení přímé demokracie. Všelidovými hlasováními by bylo podle představ strany možné zvrátit výsledky hlasování parlamentu. Nemusí to být nepřekonatelná podmínka. Kurz podobné myšlenky zastával už před několika lety jako předseda mládežnické organizace lidovců.

O programovém sblížení ÖVP a FPÖ svědčí i to, že trojkou na kandidátce lidovců je bývalý politik FPÖ Josef Moser. Bývalého důvěrníka někdejšího šéfa FPÖ Jörga Haidera a podle médií možného budoucího ministra financí přivedl k lidovcům Kurz patrně i s cílem zlákat voliče konkurenční strany.

Strany se zatím neshodnou spíš v jednotlivostech, například v názoru na zpoplatnění vysokoškolského studia, kde je FPÖ proti.