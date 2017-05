S milostí pro Kajínka souhlasí 54 procent lidí, ukázal průzkum pro ČT

S milostí souhlasí 54 procent lidí, proti je 36 procent a desetina dotázaných uvedla, že neví nebo nemá na tuto otázku vyhraněný názor. Podle analytika Dana Prokopa patří většina souhlasících mezi lidi, kteří Zemana volili v minulých prezidentských volbách. Konkrétně je to 65 procent souhlasících.



Zajímavé je ale to, že při dotazech po pravých důvodech Zemanova rozhodnutí si nejvíce lidí (39 procent) myslí, že prezident milost využil pro zvednutí své popularity. Čtyřiatřicet procent věří důvodům, které Zeman deklaroval, tedy to, že Kajínek si již odseděl dost.

Senátorka a bývalá ústavní soudkyně Eliška Wagnerová upozornila, že Kajínka znevýhodňuje tehdy platná norma, podle níž nemohl být již propuštěn na podmínku již dříve. Běžně se totiž doživotně odsouzení mohou domáhat propuštění po 20 letech, u Kajínka je ale tato lhůta delší. Je to kvůli tomu, že Kajínek si nejprve měl odpykat zbytek svého jedenáctiletého trestu za předchozí trestný čin. Až po jeho odpykání mu začala běžet dvacetiletá lhůta pro možné propuštění.

„Pro mě je to logický nonsens, je to mezera v zákoně. Doživotí by mělo konzumovat všechny tresty dříve uložené,“ řekla Wagnerová. S tím souhlasil i druhý z hostů Otázek Václava Moravce, ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Podobný názor uvedla již dříve bývalá ministryně Helena Válková, která se ke kauze Kajínek vyjadřovala v pořadu iDNES.tv Rozstřel (více zde).

Souhlasíte s rozhodnutím prezidenta udělit Jiřímu Kajínkovi milost?

Ano 4741 Ne 7259

V tomto jsem jen sekretářka, nic víc, řekl Pelikán

K milosti pro Kajínka se prezident rozhodl sám, bez jakéhokoli návrhu ministra spravedlnosti. „V tomto jsem sekretářka a nic víc,“ řekl Pelikán. Uvedl, že on sám ani nemá k dispozici Kajínkův spis, který je u plzeňského krajského soudu. To je ten, který Kajínka v roce 1998 poslal do vězení na doživotí.

Zeman: Každé pravidlo má své výjimky Každé pravidlo má své výjimky. Těmito slovy prezident Miloš Zeman obhajuje udělení milosti doživotně odsouzenému dvojnásobnému vrahovi Jiřímu Kajínkovi, která je v rozporu s jeho zásadami pro udělování milostí. Řídil se podle svých slov latinským citátem, že v případě pochybností se má jednat ve prospěch obviněného. Zeman to řekl českým novinářům v Pekingu. Milostí dal Zeman zatím sedm, žádná z nich se netýkala násilného trestného činu. Před prezidentskými volbami v roce 2013 řekl, že nebude udělovat milosti s výjimkou striktně omezeného okruhu humanitárních případů. „Každé pravidlo má své výjimky," poznamenal Zeman. Řekl, že v rámci své kompetence se rozhodl s ohledem na latinský citát „in dubio pro reo" (v pochybnostech ve prospěch obviněného). „Tak si říkám, že považuji za nezbytné tuto milost udělit," řekl. Milost je podle něj nachystána a podepíše ji po návratu z Číny, odkud přiletí 18. května. „Mimochodem četl jsem několik hlupáčků, kteří tvrdí, že tím něco překrývám, konkrétně vládní krizi. Já bych chtěl konstatovat, že tento úmysl jsem v zásadě oznámil na setkání s občany v Čáslavi ve Středočeském kraji, a toto setkání se konalo v době, kdy ještě žádná vládní krize nebyla," dodal prezident.



Prezidentskou milost jako akt milosrdenství hájila v pořadu ČT Wagnerová. Upozornila ale i na to, že její načasování v Kajínkově případě může vzbuzovat pochybnosti o jejím skutečném účelu. V jiných zemích je podle ní obvyklé, aby milost, jako „relikt ze středověku“, byla kontrasignována například jedním z ministrů, případně aby se k ní vyjádřil příslušný nejvyšší soud.



„Já bych s tím nesouhlasil a panu prezidentovi bych to vymlouval,“ uvedl k tomu Pelikán. Zmínil, že dosud se jen jednou podařilo, že prezident prolomil svá přísná kritéria a uložil milost i člověku, který by jinak jeho podmínkami neprošel. Bylo to na přímluvu papeže Františka.

Kajínek přísné podmínky stanovené prezidentem Zemanem již v roce 2013 také nesplňuje. Není závažně nemocný, a navíc je odsouzen za nejzávažnější trestný čin. Milost pro Kajínka prezident výslovně odmítl i v loňském roce.

Kajínek je nejslavnějším českým vězněm, jeho život inspiroval film. Sám Kajínek vydal knihu. K doživotí byl odsouzen v roce 1998, následující rok mu trest potvrdil Vrchní soud v Praze. Trest dostal za vraždu dvou lidí a pokus o vraždu třetího člověka v 90. letech. V případě je řada nejasností. V minulosti Kajínek neúspěšně žádal o obnovu procesu.

Takto se prezident vyjádřil o milosti pro Kajínka v roce 2013 na mítinku v Moravské Třebové: