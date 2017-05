Milost pro Kajínka? V Rozstřelu okomentují novinář Klíma a exministryně Válková

Klíma se netají tím, že o vyšetřování dvojnásobné nájemné vraždy, za níž Kajínek sedí, má sám pochyby. S Kajínkem se několikrát osobně při své práci setkal a přiznává, že ho nejznámější český vězeň dokázal svými argumenty o pochybnostech nad průběhem vyšetřování přesvědčit.

Rozhodnutí prezidenta Zemana přesto Klíma už dříve označil za pouhou vějičku na voliče. „Miloš Zeman rád vypouští provokativní balonky a čeká, jak veřejnost zareaguje. Je před volbou prezidenta a já si myslím, že teď vyčkává, jestli se veřejnosti milost pro Kajínka zamlouvá, nebo ne. Podle toho se těsně před volbami rozhodne,“ řekl Klíma na začátku dubna Rádiu Impuls (více o vystoupení Klímy v kauze Kajínek na Rádiu Impuls jsme psali zde).

Exministryně spravedlnosti Válková se případem zabývala během svého působení na ministerstvu na Zemanovu prosbu. „Pan prezident mě po mém nástupu do funkce ministryně požádal, abych se tím spisem zabývala. Došla jsem k podobnému závěru jako soudy, tedy že vraždu spáchal. Něco jiného je ale výše trestu,“ řekla pro Radiožurnál Válková.

Šestapadesátiletý Kajínek byl v roce 1998 odsouzen za dvojnásobnou nájemnou vraždu a jeden pokus vraždy. K prezidentské milosti se upínal dlouhodobě. O předčasné propuštění zatím jako doživotně odsouzený žádat nemohl, dvacetiletá lhůta však uplyne už příští rok. „Mám naději a věřím v zázrak,“ řekl Kajínek k možné prezidentské milosti letos v dubnu v rozhovoru pro magazín Víkend DNES (více o reakci vězně Kajínka čtěte zde).

Zemana v udělení milosti podpořil také předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. V rozhovoru pro DVTV uvedl, že v kauze přetrvávají pochybnosti. Rychetský v minulosti podal ve prospěch Kajínka stížnost pro porušení zákona, jako ministr spravedlnosti však tehdejšímu prezidentovi Václavu Havlovi Kajínkovo omilostnění nedoporučil.

Kajínek nikdy vinu nepřiznal a soudy viní z předpojatosti a vykonstruovaného procesu. V případu se objevily nesrovnalosti i nové svědecké výpovědi. Tři ministři spravedlnosti podali stížnost na chyby při vyšetřování Kajínkovy kauzy.

Současný ministr spravedlnosti Robert Pelikán ve čtvrtek uvedl, že milost je akt milosrdenství a „to je vlastně spíš dobrá věc“. Byl by však nerad, aby odůvodněním bylo to, že Kajínek je nevinný. To prý odmítl i Zeman (více o rozhodnutí udělit milost pro Kajínka čtěte zde).

