Vinařské stezky projel zlomek cyklistů, odradily je policejní kontroly

Pořadatelé putování po sklepích letos evidují 559 registrovaných účastníků. Další zhruba dvě stovky kolařů si podle jejich odhadů brožuru s trasami a údaji o sklípcích podél nich sice nezakoupily, cestami však také popojížděly.

„Avizované kontroly se projevily, myslíme si, že bez nich by účast byla vyšší. Podíl má však i počasí, které se v sobotu sice zlepšilo, účastníky však od aktivního víkendového programu odradilo už v průběhu týdne,“ řekla iDNES.cz vedoucí Městského informačního centra v Uherském Hradišti Hana Patková.

Kvůli záměru, kontrolovat u cyklistů během akce alkohol, policisté sklidili v uplynulých dnech hlasitou kritiku. Třeba starosta Uherského Hradiště Stanislav Blaha se vyjádřil, že policie v podstatě rozpráší akci s desetiletou tradicí, na které se za celou dobu nestal v důsledku alkoholu jediný úraz (psali jsme o tom zde).

Policisté měli na vytyčených cyklistických trasách čtyři stanoviště. „Podle našich informací nebyl žádný závažný problém. Podle postřehů kolegů z terénu si lidé podle všeho konzumaci víc hlídali,“ doplnila Patková.

Policisté zkontrolovali během akce dohromady 180 účastníků silničního provozu, většina z nich byli cyklisté. „Alkohol byl zjištěn u jednoho cyklisty, který nadýchal 0,88 promile,“ uvedla policejní mluvčí Milena Šabatová. „Zda se akce bude příště opakovat, bude záležet na rozhodnutí vedoucích,“ doplnila.

Každoročně v říjnu se v regionu koná i tradiční uzavírání vinařských stezek. Pokud by policisté z kontrol během akcí udělali tradici, pořadatelé do budoucna nevylučují nutnost přijetí organizačních změn.

„Situaci zhodnotíme, máme půl roku na to, abychom se rozhodli, co dál. O úplném rušení akcí určitě neuvažujeme, dopad však může být takový, že nám někteří vinaři třeba už sklep neotevřou a nebudou mít zájem se zapojit, protože se jim to nevyplatí. Pak by název akce postrádal smysl a nemohlo by to být putování po vinařských stezkách,“ zauvažovala Patková.

Novelu zatím neprojednala Sněmovna

O toleranci alkoholu za řídítky se v Česku diskutuje delší dobu. Loni v srpnu Senát schválil návrh novely zákona, podle které by cyklisté na místních komunikacích neměli být pokutováni za jízdu s až 0,8 promile alkoholu v krvi. Neměli by tak být trestáni za to, že si před jízdou či během ní dali pár piv nebo skleniček vína (psali jsme o tom zde).

Sněmovna ale novelu, jejíž vznik motivovalo právě i využívání vinařských cyklostezek, dosud neprojednala. S návrhem mají zásadní problém odborníci na dopravní bezpečnost, podle nichž takové množství alkoholu v krvi cyklisty znamená až dvacetinásobné riziko dopravní nehody.