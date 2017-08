Podezřelý z podvodu nemá být premiérem, míní Hilšer. Otázku vyhrál potřetí

souhlasy: 68 %, nesouhlasy: 20 %, rozdíl 47,1 % (zaokr.)

Na rovinu? Zjevně máte na mysli pana Babiše. Předně: vítězem voleb může být pouze strana či hnutí, nikoli jednotlivec. Pokud by ANO jako případný vítěz voleb vyslalo jiného zástupce, jmenoval bych ho bez váhání. Pokud by ANO trvalo na panu Babišovi, a on by byl v té době trestně stíhán, váhal bych velmi. Měl bych totiž velký problém se jmenováním premiéra, jehož reputace by ohrožovala pověst České republiky. Zájmy státu musí být nadřazeny mocenským ambicím jednotlivce.