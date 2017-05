První Otázka pro prezidenta řešila vládní krizi. Ohodnoťte odpovědi

První otázka (více o projektu najdete zde) zrcadlila vládní krizi a zněla takto: „Českou vládu destabilizovala krize mezi ČSSD a ANO. Pokud byste byl v roli prezidenta, jak byste v této krizi postupoval?“

Jen pro připomínku, Hrad na dvojí nabídku iDNES.cz zapojit se do projektu Otázka pro prezidenta nereagoval. Mohli jsme tak zvolit otázku s aktuálním nábojem, která umožnila přímou konfrontaci postojů uchazečů o úřad prezidenta s postupem Miloše Zemana.

Hlasování vyhodnotíme v pátek odpoledne. Přineseme vám článek, ve kterém zveřejníme, komu patřila která odpověď a jakou míru souhlasu získala.

Jak postupoval prezident? Nejprve se stavěl zdrženlivě k možnému odvolání Andreje Babiše, pokud by to premiér navrhl. Když kvůli tomu předseda vlády oznámil demisi celého kabinetu, začal Zeman konstruovat možnost, že by - oproti ústavním zvyklostem i praxi - vyměnil jen Sobotku, zatímco ministra financí Andreje Babiše by ve vládě ponechal.

Zeman dokonce na Hradě přijal premiéra a choval se k němu, jako by právě odstupoval, přestože nic takového Sobotka nečinil (více zde).

Sobotka na to reagoval stažením avizované demise a odvoláním Babiše. Zeman signalizoval další průtahy, odjel do Libereckého kraje, následně odletěl do Číny a po návratu nejprve omilostnil za dvojnásobnou vraždu odsouzeného Jiřího Kajínka. Mezitím se ale ČSSD a ANO shodly na tom, že místo Babiše ve vládě zaujme Pilný, a Zemanovi tak nenechaly manévrovací prostor.

Čtyři účastníci. Chaloupka odpovědi slíbil, ale nedodal

Prvního kola se (abecedně) zúčastnili vědec Jiří Drahoš, lékař a aktivista Marek Hilšer, textař a podnikatel Michal Horáček a další podnikatel Igor Sládek. Otázku zaslala redakce iDNES.cz i exposlanci Věcí veřejných Otto Chaloupkovi, který potvrdil její příjem a slíbil včasnou odpověď. Ta ale v šestidenní lhůtě nedorazila.

Chaloupka se ovšem bude moci zúčastnit dalších kol projektu Otázka pro prezidenta. Stejně jako prezident Miloš Zeman, kterého redakce iDNES.cz osloví znovu, či republikán Miroslav Sládek. Ten se neúčastnil kvůli obavě, že redakce iDNES.cz použije jeho „dehonestační“ fotografii (deklarovaná obava přetrvala i přesto, že redakce miniportrét M. Sládka sekretariátu SPR-RSČ předem ukázala, podívat se na něj můžete zde).

Všichni čtyři účastníci dodali odpověď, která nevyžadovala redakční zásah do interpunkce či gramatiky. Redakce tak ponechala všechny čtyři odpovědi zcela v původním znění. Vyhodnocení prvního kola přineseme v pátek.