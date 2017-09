ODS spustila Modrou vlnu. Varuje před „velkým zvířetem“ i oranžovými

„Předjeďte je vpravo, a vyhněte se tak katastrofě,“ vybízí ODS voliče k podpoře před říjnovými parlamentními volbami v animovaném spotu. Předseda centrálního volebního štábu Zbyněk Stanjura řekl, že se strana inspirovala populární Zelenou vlnou známou všem řidičům.

„Tak jako Zelená vlna určuje směr mimo dopravní zácpy, i naše Modrá vlna ukazuje směr k nižším daním, vyšším příjmům, menší byrokracii a cestu k větší svobodě,“ řekl Stanjura. „Auta s našimi kandidáty objedou celou republiku. Naším cílem je oslovit všech 10,5 milionů občanů České republiky ve více než šesti tisících obcích,“ uvedl lídr poslaneckého klubu občanských demokratů.

„Nalaďte si Modrou vlnu pro nižší daně, méně byrokracie a více svobody,“ končí spot občanských demokratů, kteří hlavní část kampaně spustili na Moravském náměstí v Brně. Už v srpnu strana vyslala na cestu Českem putovní letní kina, která přilákala několik desítek tisíc lidí.

„Modrá vlna je kampaní za to, abychom vrátili politice pravý smysl. Kampaň nemá být postavena na osobním napadání politiků, problémech některých kandidátů. Ani není o tom, kdo s kým půjde či nepůjde. Budeme dělat kampaň slušně a kompetentně, ale zároveň i tvrdohlavě,“ prohlašuje lídr občanských demokratů Petr Fiala.

„Mluvíme o antibyrokratické revoluci. Neslibujeme žádné Potěmkinovy vesnice. Víme přesně, co zrušíme a co zrušíme hned,“ uvedl při startu horké části kampaně Fiala. Ve volbách jde podle něj o to, zda komunisté po 28 letech znovu získají vliv na vládu, a také o to, zda se k moci naplno dostane Andrej Babiš a jeho hnutí ANO.



Už dříve ODS představila dvanáct konkrétních programových slibů voličům. Půjde jen do takové vlády, která se zaváže zrušit elektronickou evidenci tržeb a bude mít v programu i odmítnutí závazek povinného přijetí eura Českou republikou. (více o podmínkách ODS zde)