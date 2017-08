Do vlády jen s tím, kdo odmítne povinné přijetí eura a EET, řekl Fiala

Závazek, že ODS půjde jen do takové vlády, která se zaváže zrušit elektronickou evidenci tržeb a bude mít v programu i odmítnutí povinného přijetí eura, vyhlásil předseda občanských demokratů Petr Fiala. Dvanáctibodový závazek své strany, kdy není výslovně jmenována žádná strana či hnutí, s níž by ODS do vlády šla, strana nazvala Vyšehradská deklarace.