Kaňka na uctění Mašína. Vypískali praneteř Kubiše, lže Vodičkův svaz

Svaz, který "zemanovatí" ČSBS vznikl roku 1990 ze Svazu protifašistických bojovníků, který udržoval odkaz druhého odboje s těžištěm na východní frontě. Předseda svazu Jaroslav Vodička byl členem KSČ. Vyhodili ho po srpnu 1968, v 80. letech ale podle ČT o členství žádal znovu a byl přijat. V době prezidentských voleb do svazu vstoupil Miloš Zeman (s Vodičkou se od té doby vzájemně vyznamenali). Když lidickou buňku svazu ovládla Jana Bobošíková, odešly z ní poslední tři žijící pamětnice vyvraždění Lidic. Do buňky posléze vstoupil i arcibiskup Dominik Duka či mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Funkce místopředsedy svazu se nedávno vzdal veterán Pavel Vranský. Zdůvodnil to nedůvěrou ve vedení svazu. Svaz se původně jeho rezignaci snažil vykreslit jako důvod zdravotních potíží, Vranský to označil za lež.