Češi se naučili ctít hrdiny odboje. Vzpomínají po svém a bez režie státu

„Co si odneseme? Ať to nejsou jen věnce a svíčky...“ Jak připomíná Jaroslav Čvančara, záleží i na tom, co si lidé z připomínek odnesou. „Parašutisté, kteří se mohli zachovat zbaběle a kolaborovat, ukončili své životy posledními náboji, zanechali morální odkaz, nejvyšší metu, jak se v kritických situacích zachovat,“ zamýšlí se. „Je třeba, abychom nezapomínali na sebe, na to, co se děje ve společnosti, v Evropě, abychom se snažili být odvážnější a víc o věcech přemýšleli - to se obávám, že se neděje. Abychom byli připraveni na to, co se může dít, a nestali se z nás jen pokladači věnců a zapalovači svíčiček,“ říká Čvančara.