Léky dostanou všechny lékárny, a to do dvou dnů, schválili novelu poslanci

Malé lékárny dnes častokrát nemohou důležité léky sehnat. Je to tím, že většina z velkých distributorů vlastní řetězce lékáren, do kterých pak dodávají léky přednostně a bez omezení, kdežto nezávislým lékárnám objednávky léků krátí. Podle nového zákona by měl distributor povinnost dodat léčiva do všech lékáren, a to do dvou pracovních dnů.

MF DNES přinesla nedávno konkrétní příklady toho, kdy distributoři nedodali do malých lékáren například léky pro diabetiky, pacienty s vysokým krevním tlakem nebo léky na problémy slinivky břišní. Do velkých lékáren přitom stejné léky dodávají bez omezení. To by měl v úterý schválený zákon změnit.

„Pro pacienty je to jednoznačně dobrá zpráva. Je to naděje, že se léčiva dostanou do všech lékáren,“ říká mluvčí České lékárnické komory Michaela Bažantová.

Stejný názor mají i poslanci, kteří návrh podpořili. „Nový zákon rozbíjí stávající monopol velkých distributorů, léky bude moci dodávat více firem, což by mělo přinést lepší soutěž na trhu s léky,“ uvedl poslanec Jiří Štětina. „Zákon pomůže zajistit lepší dostupnost léků pro pacienty, aby nemuseli obcházet několik lékáren, než se svého léku doberou,“ souhlasí poslanec David Kasal.

Proti poslaneckému návrhu zákona o léčivech naopak vystupovali distributoři a výrobci léků. Na jejich stranu se postavil i ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík, jehož manželka pracuje pro jednu z velkých distribučních firem Alliance Healthcare. Tato firma je zároveň jedním z hlavních dodavatelů léků do FN Motol a druhým největším českým exportérem léků do zahraničí (více zde).

Distributoři tvrdí, že schválená novela zákona přispěje k ještě větším vývozům léků do zahraničí. „Zákon dává jakémukoliv distributorovi právo dodat léky, aniž by měl současně povinnost použít tyto léky pro české pacienty,“ říká šéf Asociace velkodistributorů léčiv Václav Votruba.

Podle právníků to ale není pravda. „V zákoně se výslovně píše, že distributor je povinen léčiva vyžádaná od výrobce použít pro zajištění dostupnosti léčiv v ČR, a lékárna je povinna použít léčiva dodané distributorem výhradně k výdeji pacientům,“ upozorňuje právník Ondřej Dostál.

Problém s vývozem do zahraničí

Novela měla původně řešit především problém vývozu léků do zahraničí. Tedy praxi, kdy distributoři léků nedodají léky českým pacientům, ale vyvezou je výhodně ven. Objem vyvezených léčiv přitom každoročně narůstá. Loni vyvezly firmy léky za téměř šest miliard korun.

Alarmující podle lékařů je fakt, že se nejvíce exportují léky určené těžce nemocným pacientům z nemocničních center, jde například o léky proti rakovině, roztroušené skleróze nebo proti Crohnově chorobě.

Podle mnohých poslanců ale schválená novela zákona problém reexportů stejně účinně neřeší. „Jde o boj mezi dvěma lobbujícími stranami a ve skutečnosti reexporty, tedy byznys za několik miliard, řešeny nejsou,“ uvedla například poslankyně Soňa Marková (KSČM). Výhrady ke schválenému zákonu má i poslanec Bohuslav Svoboda (ODS) „Návrh obsahuje celou řadu chyb, ale je stále lepší, než kdyby nebyl přijat žádný zákon, zlepšuje stávající stav,“ poznamenal.

Se schválenou novelou nesouhlasí výrobci léků. „Poslanci otevřeli dveře dokořán nekontrolovatelnému vývozu léků za hranice. Kontroverzním snížením cen léků navíc pravděpodobně oddálí vstup řady zejména biosimilárních léků na český trh a omezí tak dostupnost léčby u řady onkologických nebo autoimunitních onemocnění,“ uvedl Martin Mátl z České asociace farmaceutických firem (ČAFF).

Pro novelu zákona hlasovalo 125 poslanců, jeden poslanec byl proti. Před samotným schvalováním zákona přitom poslance bombardovaly zájmové skupiny ze všech stran. Od lékárníků dostávali každý den desítky zpráv, aby zákon podpořili. PR agentura Bison and Rose, kterou spoluvlastní poradce ČSSD Miloš Růžička, se snažila naopak přesvědčit o tom, že lékárníkům nejde o zájmy pacientů, ale o přístup dalších firem na trh s léky. A pár hodin před samotným hlasováním se vložila do věci Americká obchodní komora, která v dopise poslancům podporovala názory současného ministra zdravotnictví.