Malé lékárny měly šanci se vyrovnat řetězcům, Senát byl proti

V Česku již několik let funguje systém DTP (Direct To Pharmacy), který výrobci léků umožňuje zvolit si pouze jednoho distributora, jenž následně sám rozhodne o počtech a druzích léků, které lékárnám dodá. Distributorské firmy při přerozdělování položek upřednostňují vlastní řetězce lékáren.

Zatímco některé lékárny nedostanou léky, o které si zažádají, jiné si jich mohou objednat, kolik chtějí. „Často se stává, že pacient přijde s receptem na tři balení léku, ale lékárna má limit pouze na dvě balení,“ řekl MF DNES lékárník a člen vedení České lékárnické komory Martin Kopecký.

Tuto praxi měla změnit novela zákona o léčivech, kterou loni na podzim schválila Sněmovna. Distributorům novela nakazovala dodat léky do dvou pracovních dnů všem lékárnám, které o ně požádají. Ostatní distributoři by měli přístup k lékům podle podílu na trhu.

„Tato novela by malým lékárnám jednoznačně pomohla. A pacienti by tak měli své léky dostupné v kterékoliv lékárně,“ řekl deníku předseda Grémia majitelů lékáren Marek Hampel.

Senát ale v prosinci „antimonopolní“ ustanovení vypustil. Zatímco někdejší ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček poslanecké znění novely podporoval, jeho nástupce Ludvík byl proti. „Ministr přišel přesvědčovat senátory na jednání zdravotního výboru, což se stává u zákonů, na kterých ministrovi hodně záleží,“ uvedl pro MF DNES senátor Jiří Carbol. Novela se nyní vrací do Sněmovny.

Podle zjištění MF DNES ministrova manželka Renata Ludvíková pracuje ve firmě Alliance Healthcare. Jeden z největších distributorů léků na českém trhu patří k hlavním dodavatelům léků do motolské nemocnice, kterou Ludvík do loňského listopadu dlouhodobě vedl, a jenž je druhým největším českým exportérem léků do zahraničí.

Ludvík jakýkoliv střet zájmů odmítá. „Změny, které Senát provedl, se nijak netýkají reexportů nebo čehokoli, co by byť jen vzdáleně souviselo s mou osobou na pozici ministra zdravotnictví, se zaměstnáním mé manželky nebo snad, jak se někteří snaží dovodit, s dodávkami léčiv pro FN Motol,“ řekl MF DNES Ludvík.

Miloslav Ludvík (Twitter) @MiloslavLudvik 1/2 Slyšel jsem, že mám být u zákona o léku ve střetu zájmů. Ne, opravdu nejsem! Zákon připravoval můj předchůdce. Nyní už je v rukou PSP ČR odpovědětretweetoblíbit