Kauza nekončí. Soud opět zrušil zprošťující verdikt nad Janou Nečasovou

O opětovném zrušení verdiktu informovala Česká televize. Informaci následně potvrdila serveru iDNES.cz mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci. Upřesnila, že soud rozhodoval už 23. prosince v neveřejném jednání.

Písemné rozhodnutí dosud nebylo vypracováno. Až bude k dispozici, Městský soud v Praze ho předá obvodnímu soudu, který ho následně přepošle účastníkům řízení. Kromě Nečasové jsou obžalováni i tři bývalí zpravodajci Milan Kovanda, Ondrej Páleník a Jan Pohůnek.

Podle obžaloby Nečasová, dříve Nagyová, chtěla nezákonným získáním informací o životě manželky premiéra Petra Nečase (ODS) uspíšit jeho rozvod.

Státní zástupce Rostislav Bajger požadoval pro Nečasovou 3,5 roku odnětí svobody za to, že kvůli soukromým cílům nezákonně úkolovala vojenskou tajnou službu. Pro zpravodajce pak navrhoval tresty v rozmezí od 3 let a čtyř měsíců do 3 let a 10 měsíců.

Jak soudy rozhodovaly

Obvodní soud v kauze poprvé rozhodoval v roce 2014, kdy Nečasové uložil trestním příkazem roční podmíněný trest, Pohůnkovo stíhání zastavil a případ Kovandy a Páleníka předal ministerstvu obrany. Pražský městský soud však už tehdy Králové případ zpravodajců vrátil. Nagyová i státní zástupce navíc podali odpor, takže se muselo konat hlavní líčení.

Obvodní soud pro Prahu 1 poté v květnu 2015 dotyčné obžaloby zprostil. Městský soud v Praze však vyhověl odvolání žalobců a vrátil věc k doplnění dokazování (více zde). Obvodní soud ovšem i při novém líčení letos v červnu Nečasovou a spol. znovu osvobodil (více zde).