Bitva o západní Mosul začala, irácké jednotky na IS dotírají z jihu

Americký generál Stephen Townsend připustil, že bitva o západní Mosul bude těžká. Dobýt Mosul by bylo náročné pro jakoukoliv armádu světa, uvedl Townsend, který velí mezinárodní koalici, jež bojuje s místními jednotkami proti IS.

Irácké letectvo v sobotu shodilo na západ Mosulu miliony letáků, které upozorňovaly obyvatelstvo na to, že pozemní ofenziva začne co nevidět. Letáky údajně vybízely islamisty ke složení zbraní a civilisty k vítání osvoboditelů.

Mezinárodní koalice vedená Spojenými státy v sobotu oznámila, že její letadla o den dříve na západě Mosulu zničila velitelství IS, které bylo umístěno v budově nemocnice. „Koalice díky zpravodajské činnosti, sledování a průzkumům zjistila, že IS nevyužívá budovu pro žádné lékařské účely a že civilisté do ní už nevstupují,“ uvedla koalice podle agentury Reuters.

Lidé z IS ale toto tvrzení zpochybnili a oznámili, že na místě zemřelo 18 lidí, hlavně žen a dětí. Dalších téměř 50 lidí je prý zraněno. Informace nelze ověřit, protože nezávislá média nemají do západního Mosulu přístup.

Dobývání Mosulu, které začalo v říjnu loňského roku, je největší iráckou vojenskou operací od invaze vedené Američany v roce 2003. Podílejí se na něm desítky tisíc iráckých vojáků, policistů, členů kurdských sil, sunnitských kmenových bojovníků a příslušníků šíitských milic. V západní část města žije asi 650 000 až 750 000 lidí.

Východ města stále není bezpečný

Elitní irácké jednotky se v minulých dnech kvůli chystané ofenzivě stáhly z osvobozených čtvrtí ležících východně od Tigrisu a předaly je armádě. Vzniklo tak bezpečnostní vakuum, které příslušníci IS využívají k dalším útokům a k tomu, aby naháněli strach obyvatelům, kteří se snaží obnovit původní chod města.

„Všichni mluví o osvobození, ale DAEŠ je stále tady, nad městem létají jeho drony a míří na naše domy, nemocnice a mešity,“ řekl reportérům AFP pětadvacetiletý Umar. DAEŠ je arabská zkratka pro někdejší název IS. Sebevražedný atentátník v neděli spáchal atentát před věhlasnou restaurací My Fair Lady, podle prvních informací zahynul jeden člověk. Byl to už druhý atentát před touto restaurací za posledních osm dní.

Pravidelnému ostřelování čelí také obyvatelé domů na břehu Tigrisu, na jejichž domy radikálové pálí přes řeku minomety. Zpráva amerického Institutu pro studium války (ISW) konstatuje, že irácká armáda má potíže se zajištěním bezpečnosti na dobytých územích, což umožňuje návrat bojovníků IS. „Z nedávných útoků se dá usoudit, že čtvrtě nebyly dostatečně zbaveny“ radikálů, uvádí zpráva.

Drastické záběry: V ulicích Mosulu leží těla džihádistů: