Mládkův resort si objednal články na Parlamentních listech za 165 tisíc

Ministerstvo průmyslu a obchodu vedené Janem Mládkem si podle serveru Lidovky.cz objednalo deset PR článků, tři rozhovory s vrcholnými zástupci úřadu, dvě reportáže na předem stanovené téma, uveřejnění tří desítek tiskových zpráv a několika vybraných fotografií.

Texty se na stránkách Parlamentních listů budou objevovat od února do prosince letošního roku. Další dva PR články by měly vyjít na webu Krajských listů, které rovněž provozuje společnost Our Media.

Zveřejnění všech článků vyjde podle objednávky zveřejněné v registru smluv na 200 tisíc korun včetně DPH. Protože ministerstvo průmyslu a obchodu není plátcem daně, zaplatí za objednávku 165 tisíc korun.

Pozitivní články si v minulosti na serveru platil i bývalý hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek (psali jsme zde). Český rozhlas před časem upozornil na to, že propagaci si na Parlamentních listech objednaly rovněž ministerstvo pro místní rozvoj nebo pražský magistrát. V obou případech však provozovatel články neoznačil jako komerční sdělení, ačkoli mu to ukládá zákon.

Server PR články označí jako komerční sdělení

Ministerstvo průmyslu a obchodu ale očekává, že podobný incident nebude muset řešit. „U komerčních sdělení resortu počítáme s tím, že budou i takto označena,“ uvedl pro server Lidovky.cz mluvčí ministerstva František Kotrba.

To potvrdil i ředitel společnosti Our Media Jan Holoubek. „Samozřejmě,“ odpověděl na dotaz iDNES.cz, zda Parlamentní listy texty označí jako komerční články.

Parlamentní listy provozuje společnost Our Media, v níž má 70% podíl podnikatel a senátor Ivo Valenta. Server je často spojován s šířením dezinformací a proruské propagandy. Podle loňské analýzy brněnské Masarykovy univerzity patří mezi weby, které vzbuzují nenávist a zlobu vůči Západu.

„Je jedno, zda se jedná o zpravodajství či komentáře, pomyslná hranice na těchto webech přestává existovat. Autoři používají emotivní figury nebo manipulativní techniky a například každý pátý článek vyjadřuje negativní emoci,“ uvedla jedna z autorek analýzy Petra Vejvodová. Holoubek zařazení mezi prokremelské weby označil za nesmysl, „stejně jako údajné zkreslování informací ze strany redakce“ (více o analýze čtěte zde).