Zeman svolal schůzku koalice do Liberce. Hned poté, co premiér odletěl

15:07 , aktualizováno 15:27

Prezident Miloš Zeman svolal na středeční večer do Liberce schůzku lídrů tří koaličních stran. Termín, který stanovil, se však kryje se zahraniční cestou premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) v Lucembursku. Oznámení o schůzce, kterou Hrad svolal na 19:30 do Grand Hotelu Imperial v Liberci, přišlo dle informací iDNES.cz jen krátce poté, co vládní speciál s premiérem opustil letiště v pražských Kbelích.