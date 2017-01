Maltézští rytíři se přou s Vatikánem, řeší vyhazov kvůli rozdávání kondomů

Řád maltézských rytířů Historie Maltézského řádu sahá až do 11. století. Vznikl na území křesťanského Jeruzalémského království ve Svaté zemi. Byl jedním z největších a nejmocnějších křesťanských rytířských řádů středověku. S jeho mocí a rozšířeností může být srovnáván už jen pouze Řád německých rytířů nebo ve středověku zaniklý Řád templářů. Jako Řád maltézských rytířů je označován od svého působení na Maltě v roce 1530. Během svého předchozího působení na ostrově Rhodos vešli ve známost také jako „rhodští rytíři“. Řád se dnes mezinárodně dělí do velkopřevorství, převorství a podpřevorství. Jeho činnost je převážně charitativního charakteru. Podle mezinárodního práva je Svrchovaný řád maltézských rytířů suverénním nestátním subjektem bez vlastního území. Znalci mezinárodního práva ovšem na takový výklad postavení řádu nemají zcela jednoznačný názor. Řád má dvě malá exteritoriální území, mimo jeho sídla v Římě je to pevnost St. Angelo na Maltě. Řád má 13 500 členů a dalších 100 tisíc lidí pro něj pracuje jako dobrovolníci na zahraničních misích. Zdroj: Wikipedia