Paní učitelka a žák Emmanuel. Macronovou oporou je o generaci starší choť

Ve vypjaté atmosféře před druhým kolem volby se kromě Macronova politického programu stále častěji mluví i o svazku, v němž žije, okolnostech, které jej do něj přivedly, i o tom, jak jej jeho manželka může dalších pět let v roli prezidenta ovlivňovat. Podle lidí z Macronova okolí je to totiž právě 64letá Brigitte, která má na něj a jeho rozhodování velký vliv.

„Neudělá nic bez toho, aniž by se jí nejdřív zeptal na její názor,“ říká o jejich vztahu tajemník Macronova hnutí En Marche Richard Ferrand. „Je jedno, zda se to týká přijetí nového spolupracovníka, nebo toho, jaký oblek si má vzít. Brigitte řídí veškerou jeho agendu,“ uvedl.

Když se začátkem devadesátých let aféra mladého Macrona s tehdy čtyřicetiletou vdanou ženou se třemi dětmi provalila na veřejnost, byl z toho velký poprask. Nyní ale mnozí jeho vztah ke starší ženě popisují jako důkaz jeho odhodlanosti, stálosti a vyspělosti. Pro řadu nerozhodnutých voličů mohly být tyto vlastnosti natolik důležité, že kvůli nim Macronovi nakonec v prvním kole hodili svůj hlas.

Záznam z vystoupení, ve kterém vystupuje tehdy patnáctiletý Emmanuel Macron a gratuluje mu i jeho učitelka Brigitte (v 1:19 záznamu).

Další lidé poukazují na to, že Macronová, která se vedle svého muže účastní i četných předvolebních porad a setkání, může mít na manžela stabilizující vliv. Většina Francouzů se pak řídí heslem: proti gustu... a nezvyklý svazek je moc nepohoršuje.

„Mě se nezbavíte, vrátím se a vezmu si vás.“

Brigitte, tehdy Auzierová, na soukromé střední škole v severofrancouzském Amiens učila francouzštinu. Jedno z jejích dětí chodilo s patnáctiletým Macronem do třídy. Po vyučování vedla dramatický kroužek, který navštěvoval i dnešní kandidát na prezidenta. Oslovil ji, zda by s ním nechtěla napsat divadelní hru.

Právě na divadelních prknech začal vztah, který v roce 2007 přešel v manželství. „Nikdy nebyl jako ostatní žáci. Vždy se s profesory bavil jako s rovnými,“ řekla později Brigitte týdeníku Paris Match.



„Mě se nezbavíte, vrátím se a vezmu si vás. Když se pro něco rozhodnu, pak to také udělám,“ svěřila se časopisu Brigitte, rozená Trogneuxová, jak jí Macron pravidelně telefonoval z Paříže, kam odjel po střední škole studovat. „Nejsme typický pár. Ale jsme pár, který existuje,“ říká v současnosti Macron.

„Byl to odvážný krok, který definoval celý Macronův život a kariéru,“ napsal nyní deník New York Times. „Jeho soustředěnost a odhodlání učinit tak velký krok v zemi, kde běžně postupujete jen malými krůčky, jej přiblížila podnikatelům, které obdivuje, spíše než klasickým politikům.“

Jiní ve sňatku se ženou ve věku jeho matky vidí nekonvenčnost a vytrvalost, jež platí pro pubertální romanci stejně jako pro rozhodnutí bez velkých zkušeností kandidovat v prezidentských volbách.

Fungovalo by to naopak?

Zatímco většina médií Macronovo manželství se ženou, která má dnes už sedm vnoučat, považuje za důkaz jeho odhodlání, objevují se i opačné pohledy. Byla by stejná raketová kariéra možná i v tom případě, že by se role obou aktérů prohodily?

„Pokud by mladá studentka svedla ženatého profesora se třemi dětmi a odvedla ho od rodiny, považovala by se její vytrvalost a odhodlání za důkaz jejích vůdčích schopností, které jí později přinesou kladné body v klání o úřad prezidenta?“ ptá se novinářka Christina Cauterruciová. „Byla by označena za oportunistku, která má problémy s vlastním otcem a jejíž vyspělost a morálka jsou velmi diskutabilní,“ dodala.

Macron má zatím podle různých průzkumů veřejného mínění druhé kolo prezidentských voleb vyhrát se ziskem kolem šedesáti procent hlasů. Jeho protikandidátka, předsedkyně krajně pravicové Národní fronty Marine Le Penová, Macrona v úterý obvinila z hysterie a slabosti, protože podle ní nedokáže zajistit bezpečnost země a její obranu před terorismem.

Očekává se, že v kampani ještě přitvrdí. I přesto, že Francouzi na manželství Macronových pohlížejí shovívavě a s tolerancí, je možné, že i tohle téma se v kampani ještě během dalších dvou týdnů objeví.

Macron a Le Penová okomentovali první kolo (24. dubna 2017):