Nic není vyhráno, odmítá Macron výtky, že usnul na vavřínech

Průzkumy předpovídají, že Macron v druhém kole voleb, které se bude konat 7. května, získá nejméně 60 procent hlasů. Podpořili ho i vyřazení kandidáti Benoit Hamon a Francois Fillon.

Jenže devětatřicetiletý favorit voleb nyní čelí kritice, že příliš okázale oslavoval prvenství v prvním kole a přenechal Le Penové iniciativu. Podle průzkumu agentury Harris si více než 60 procent Francouzů myslí, že Le Penová vkročila do finále kampaně lépe.

A kandidátka Národní fronty se činí. V úterý brzy ráno vyrazila na tržnici na pařížském předměstí a před producenty masa a sýrů prohlásila, že je stoupenkyní regulace, zatímco Macron prosazuje „naprostou deregulaci“. Své příznivce také přesvědčovala, že rozdíl deseti procentních bodů snadno smaže.

„Deset bodů, věřte mi, to se dá uskutečnit. My můžeme zvítězit a já vám řeknu i víc: my zvítězíme!“ řekla. Podle ní bude druhé kolo jakýmsi referendem, v němž si Francouzi budou muset vybrat „mezi Francií a něčím jiným - zmizením, rozředěním Francie“. Macrona napadla, že je součástí elity, tváří tvář islamistickému teroru je slabý a je politickým dědicem nepopulárního prezidenta Hollandea.

„Nic není vyhráno“

Macron odmítá, že by usnul na vavřínech. „Někteří se kvůli Le Penové probudili s kocovinou. Já ne. Nic není vyhráno... Ani minutu jsem si nemyslel, že bychom už zvítězili. Cílem mého boje je porážka Marine Le Penové,“ prohlásil bývalý ministr hospodářství v Hollandeově vládě.

Le Penovou obvinil, že její plán povede zemi do izolace, k uzavření francouzských hranic, vzájemné nenávisti mezi Francouzi, ekonomické katastrofě a nakonec i oslabení dělnické třídy, která ji z velké části podporuje.

Macron v televizi TF1 také řekl, že nezmění nic ve svém volebním projektu jen proto, aby získal podporu politiků z hlavních velkých stran, tedy pravicových konzervativců a socialistů, jen aby od nich dostal podporu. Macron se ve středu má sejít se svými příznivci v Arrasu.

Le Penová v pondělí dočasně pozastavila své působení v roli šéfky Národní fronty. Podle svých slov není kandidátkou nacionalistů, ale „kandidátkou lidu“, která bojuje proti „kandidátovi oligarchie“. „Volby ještě neskončily. Oligarchie už dosadila Emmanuela Macrona do prezidentské funkce, ale lid si pro ni schovává velké překvapení,“ agitovala Le Penová.

Macron a Le Penová okomentovali první kolo (24. dubna 2017):