Fillona poškodil skandál, favoritem na francouzského prezidenta je Macron

V prvním kole prezidentských voleb 23. dubna by podle respondentů měla získat nejvíc hlasů šéfka krajní pravice Marine Le Penová, a to 26 až 27 procent, druhým postupujícím do rozhodujícího kola voleb 7. května má být nově Macron s 22 až 23 procenty. Uvádí to průzkum agentury Elabe, jehož výsledky ve středu zveřejnil deník Les Echos.

Fillonovi se nyní předvídá jen 19 až 20 procent hlasů. Kandidát vládních socialistů Benoit Hamon by skončil až čtvrtý s 16 až 17 procenty. Ve druhém kole prezidentských voleb by měl podle průzkumu Macron jasně porazit Le Penovou poměrem 65 ku 35 procentům odevzdaných hlasů.



Vyhlídky kandidáta konzervativní strany Republikáni Fillona jsou podle Les Echos o to horší, že průzkum se uskutečnil v pondělí a úterý, tedy předtím, než francouzský týdeník Le Canard enchaîné zveřejnil další nepříjemné informace kolem Fillonovy ženy Penelope.

Podle ankety Elabe 76 procent Francouzů pokládá způsob obrany a argumenty Fillona za nepřesvědčivé. V jeho straně se podle místních médií již uvažuje o vybrání nového prezidentského kandidáta.

Le Canard enchaîné minulý týden napsal, že Fillonová inkasovala od státu celkem 500 tisíc eur (13,5 milionu Kč) za práci poslanecké asistentky manžela a jeho nástupce, kterou ale ve skutečnosti nevykonávala. Zaměstnávání manželky zákonodárce není ve Francii nelegální, fiktivní zaměstnání však ano. Zarazila rovněž výše vyplacených částek.

Týdeník toto úterý navíc uvedl, že Fillonová obdržela celkem od parlamentu dokonce 831 440 eur (22,5 milionu Kč), a kromě toho si přišla na zhruba 100 tisíc eur (2,7 milionu Kč) v listu La Revue des deux mondes, přičemž v něm vyšlo jen málo jejích článků. Fillon podle časopisu také odměnil dvě ze svých dětí během jejich studií částkou 84 tisíc eur (2,3 milionu Kč) coby své asistenty.

Fillon zatím odmítá jakékoli pochybení a obvinění označil za snahu ho zdiskreditovat krátce před volbami. Komentáře si ale všímají, že odmítá jen obvinění z fiktivního zaměstnávání své ženy. O údajně vyplacených částkách, jejichž výše je zjevně přehnaná, nepolemizuje. Ohledně svých dětí při veřejném vystoupení vysvětlil, že je najal a platil jako advokáty, čímž podle médií zalhal, protože obě teprve studovaly. Případ začala hned minulý týden vyšetřovat justice (psali jsme zde).

Fillon podle agentury Reuters apeloval ve středu na konzervativce, aby mu zůstali loajální. Podle Fillona čelí strana nyní puči, jež zinscenovala levice.