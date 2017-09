Agresivní korýši ničí chovy lososů. Farmáři nasazují pesticidy i drony

Příchytkovití v průběhu let napadli lososí farmy v Americe, Skotsku, Kanadě, Norsku i Chile. Tyto země platí za největší vývozce lososů. Exportéři potvrzují, že situace se v posledních letech prudce zhoršila. Volají po vývoji prostředků, které by malé tvory likvidovaly bez vlivu na rybí populace.

Problémem je, že příchytkovití se během svého krátkého života prudce množí. Dokáží naklást až tisíce vajíček. Farmáři proti nim dlouhá léta bojovali za pomoci pesticidů. To však vzbuzovalo obavy o kvalitu chovaných ryb. Navíc se u invazivního druhu vyvinula rezistence na většinu hubicích prostředků.

„Látky přestaly účinkovat. Nyní jsme pod tlakem a musíme vyvinout nová opatření,“ uvedl pro agenturu AP Kris Nicholls, ředitel společnosti Cooke, která je jedním z největší producentů lososů na světě.

Produkce lososů v loňském roce klesla o deset procent. Situace se nelepší ani letos, ceny lososů od března stoupají, jak uvádí server Index Mundi. Nejvíce utrpělo Norsko, kde se na specializovaných farmách chová stokrát více ryb, než jich žije v přirozeném prostředí.

Hrozí zde, že infikované ryby z chovů odplují a nakazí volně žijící ryby. Farmáři proto usilují o změnu technologie chovu. Místo otevřených nádrží chtějí používat zcela uzavřené bazény ve tvaru vejce. Ty by rovněž zamezily v nájezdech příchytkovitých.

Ohřívání vody i podvodní drony

Skotští farmáři přišli s další metodou. V chovech nasadili speciální zařízení jménem Thermolicer. Ten ohřívá vodu v nádržích do té doby, než paraziti z lososů opadají. V Severní Americe a některých evropských zemích se zkouší technologie, kdy se společně s lososy chovají jiné druhy ryb, které příchytkovité likvidují.

Ve fázi testů je rovněž nasazení konkrétních druhů mušlí, které se živí larvami agresivního invazivního druhu. Na několika farmách naopak nasazují moderní techniku. V Norsku a ve Skotsku testují miniaturní drony, které příchytkovité likvidují laserem.

Jak agresivní mohou být zástupci čeledi příchytkovitých ukázal nedávný případ z Austrálie. Šestnáctiletý Sam Kanizay se šel jednoho odpoledne svlažit do moře. Do vody si ponořil pouze nohy. Po půl hodině zjistil, že na nich hodují takzvané mořské vši. Mladík musel s krvavými zraněním do nemocnice (více o případu zde).

Podívejte se, jak mořské vši hodují na masu: