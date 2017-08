Australan se šel svlažit do moře, korýši mu ohlodali nohy do krve

Šestnáctiletý Sam Kanizay měl po sobotním fotbalovém zápase bolesti a tak, aby si ulevil, rozhodl se na pláži v městské části Brighton ponořit si na chvíli nohy do vody .

Když po půl hodině vylezl z vody, měl nohy pokryté „maličkými mořskými stvořeními, která mu nohy jedla“, jak popsala jeho rodina.

„Popsal to, jako by měl na nohách písek, tak šel zpátky do vody,“ řekl jeho otec Jarrod.

Po návratu si mladík nazouval zpátky své boty a na nohách našel krev. „Ti živočichové se prokousali skrze Samovu kůži a způsobila mu velké krvácení,“ dodal jeho otec.

Expert na mořské bezobratlé živočichy z univerzity v Novém Jižním Walesu, Alistair Poore, uvedl, že takový případ nikdy neviděl. Deníku The Guardian potvrdil, že zranění musela být způsobena mořskými bezobratlovci, pravděpodobně mořskými vešmi. Dodal však, že na způsobení takových zranění jich muselo být značné množství.

Podle něj si návštěvníci pláží často pletou žahnutí od medúzy s kousnutím. Krvácení v tomto případě bylo na medúzu příliš vážné, myslí si Poore.

Mladíkův otec nemohl zastavit krvácení, syna tak odvezl do nemocnice. „Jakmile jsme je (ty živočichy) sundali z jeho nohou, ty stále krvácely,“ vylíčil Kanizay starší. „Velká kaluž krve byla na podlaze. Nikdo nevěděl, co je to za tvory. Zavolali několik lidí, experty na toxicitu, mořské experty a jiné doktory,“ dodal.

Další noc vyrazil zpátky na pláž s kyblíkem plným masa a tvory na něj pochytal. „Jasné je to, že tyhle malé věci opravdu milují maso,“ řekl mladíkům otec k videu zachycujícím tvory pochutnávajícím si právě na přineseném mase.