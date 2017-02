Lidovci chtějí dvojkoalici se STAN a hrát první ligu, ne okresní přebor

Delegáti celostátní konference pověřili předsednictvo KDU-ČSL, aby vyjednávalo o této variantě s hnutím STAN.

„Rozhodli jsme se pro tento poměrně odvážný krok, protože chceme, aby v České republice byla velice silná a výrazná alternativa pro voliče, kteří nejsou spokojeni s tím socialistickým proudem, který nabízí ČSSD, a se stranou, která nenabízí mnoho demokratických prvků,“ uvedl první místopředseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Právě on přitom nepatřil před jednáním k těm, kdo koalici preferovali. „Pro mě je to docela velký risk,“ říkal při příchodu.

„O variantě koalice naše orgány nerozhodly, já bych tu odvahu určitě měl,“ řekl k možnosti koalice s KDU-ČSL místo volební strany předseda hnutí STAN Petr Gazdík při odchodu z celostátní konference KDU-ČSL.

S tím, že mají lidovci usilovat o variantu dvojkoalice, když STAN nebude chtít kandidovat za lidovce na jejich kandidátce, šel na sobotní jednání v Brně předseda pražské KDU-ČSL Jan Wolf, kterého k tomu zavázala jeho organizace.

„Měli bychom jít v koalici jako dvě svébytné strany, které deset procent berou jako výsledek, který je minimalistický a myslím, že je naprosto překonatelný,“ uvedl šéf pražských lidovců Jan Wolf. Bylo by to podle něj i férové. „Bylo by to férové, ale málo odpovědné,“ oponoval bývalý šéf strany Jan Kasal

„Třetí síla by měla mít ambici na více než 10 procent,“ podpořila variantu klasické volební koalice i místopředsedkyně strany Zuzana Roithová, která se zúčastnila minulé prezidentské volby. Na vytvoření volební strany se STAN je podle ní málo času a je to nedomyšlené. Dvojkoalice má být podle Roithové nabídkou pro ty voliče, kteří si přejí, aby Česká republika směřovala na západ, ne na východ.

Už před začátkem jednání bylo prakticky jisté, že původní plán STAN na vytvoření volební strany, které by stačilo jen 5 procent, nemá šanci na celostátní konferenci KDU-ČSL projít a že se strana nechce vzdát své značky. „Máme odpovědnost za sto let značky KDU-ČSL a nebudeme se jí chtít jednorázově zříkat,“ řekl iDNES.cz exšéf lidovců Jan Kasal.

„Neúspěch by byl, kdybychom si vzájemně zavřeli dveře a to si myslím, že se nestane,“ odhadoval lídr hnutí STAN Gazdík, který do Brna přijel taky. Pevně věřil, že u lidovců zvítězí názor do spolupráce jít a nabídnout voličům třetí sílu, která by podle něj měla pomoci k tomu, aby existovala i jiná možnost, než že bude po volbách premiérem šéf ANO Andrej Babiš.

To se taky nakonec stalo. U lidovců zvítězil v sobotu sebevědomý názor, který prosazoval šéf pražských lidovců, že kdo chce hrát opravdu významnou roli v české politice, nemůže se obávat toho, zda v dvojkoalici překročí hranici deseti procent. Podpořilo ho 86 procent delegátů.

Hnutí STAN už na volební spolupráci s KDU-ČSL kývlo dříve. (více zde) Teď ještě bude muset potvrdit, že souhlasí i s variantou koalice. Podle vyjádření Gazdíka je ale pravděpodobné, že by i toto mělo projít.