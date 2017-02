Komplikace pro „třetí sílu“. Lidovci chtějí STAN na kandidátce KDU-ČSL

Předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek považuje za technicky jednodušší pozvat hnutí na lidovecké kandidátky. „Určitě jsem pro spolupráci se STAN a vznik třetí síly, preferujeme účast dalších subjektů na naší kandidátce v důstojné a rovnoprávné pozici, která je technicky i právně jednodušší než založení nového subjektu,“ uvedl Bělobrádek.

„O čem jednáme: Možnosti kandidatury STAN na naší kandidátce, což STAN zatím odmítá,“ napsal už minulý týden Bělobrádek v dopise členům strany (více zde).

Lidovci o vytvoření volebního bloku pro letošní volby do Sněmovny budou jednat v sobotu na své celostátní konferenci.

Vedení hnutí Starostové a nezávislí v úterý schválilo, že chce do sněmovních voleb v říjnu kandidovat spolu s KDU-ČSL, SNK-ED a regionálními stranami (více zde).

Kdyby lidovci spolupráci nakonec odmítli, Starostové a nezávislí by šli do voleb stejně s SNK-ED a regionálními uskupeními, jež by v takovém případě byly na kandidátce STAN. Spolupráce lidovců se STAN by ale podle šéfa hnutí Petra Gazdíka měla větší šanci na úspěch.

„Máme obavy o budoucí vývoj v České republice. Kombinace například hnutí ANO s podporou komunistů či SPD a následná možná druhá volba Miloše Zemana, v tom vidíme možnost ohrožení demokratického vývoje v České republice a přiklonění se na východ. My bychom se rádi pokusili něčemu takovému svými silami zabránit,“ prohlásil Gazdík.