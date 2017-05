Koalice lidovců a STAN má nové logo. Bude ji schvalovat sjezd KDU-ČSL

„Stoprocentně stejný názor ve straně, která má 25 tisíc členů, není úplně snadné nalézt. Každopádně já ještě budu mít setkání v regionech, pojedu na jižní Moravu, do Zlínského kraje, na Vysočinu, do Moravskoslezského kraje. Budeme o tom diskutovat a já rozhodně budu navrhovat, aby celostátní sjezd koaliční smlouvu schválil, znovu aby ji potvrdil, ačkoli to není ze stanov nutné. Myslím, že je to fér a že to je věc, která by proběhnout měla,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz předseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek (rozhovor čtěte zde).



Volební sjezd lidovců se uskuteční na konci května v Praze. Proti Bělobrádkovi se zatím nepřihlásil žádný soupeř. Pouze zlínský hejtman Jiří Čunek dříve řekl, že se může ke kandidatuře rozhodnout až přímo na sjezdu.

Podle dubnového volebního modelu společnosti Kantar TNS, jehož výsledky v poslední dubnový den zveřejnila Česká televize, by lidovci a STAN měli dohromady 10,5 procenta. Podpora KDU-ČSL stoupla o půl procentního bodu na sedm procent, hnutí STAN stejným tempem klesla na 3,5 procenta.

Dubnový průzkum společnosti Médea Research, který zveřejnil časopis Týden, ovšem koalici KDU-ČSL a hnutí Starostové nezávislí, předpovídal zisk 9,4 procenta hlasů, což by ovšem ke vstupu do Sněmovny uskupení nestačilo.

Lidovci ani hnutí STAN se ale laťky deseti procent nebojí. „Společně s KDU-ČSL chceme vytvořit třetí sílu české politiky, která má konkurovat ANO a ČSSD,“ uvedl již dříve první místopředseda STAN Vít Rakušan.

Na webové stránce nové koalice lidovcistarostove.cz je možné najít i odpověď na otázku, „proč jdou spolu do voleb lidovci a Starostové“. Píše se na ní, že po dvaceti osmi letech od sametové revoluce vyrostla generace lidí, kteří dospěli ve svobodné společnosti, uspěli ve svých profesích a nejsou zatíženi dědictvím minulého režimu.