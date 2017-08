Laser ohrozil dvě letadla přistávající na Ruzyni. Případ vyšetřuje policie

Prvním letadlem, který osvítil zelený paprsek, byl stroj britské společnosti Ryanair. Incident letiště podle serveru Novinky.cz zaznamenalo ve středu kolem desáté hodiny večer. O dvě hodiny později laser zaměřil piloty ukrajinského letadla.

„Obě letadla byla zasažena laserem v době přistání, což je nejcitlivější doba, kdy piloti odečítají z přístrojů a oslnění je nepříjemné a potenciálně nebezpečné,“ řekl iDNES.cz mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma.

Cizinecká policie může pachateli uložit pokutu od 100 tisíc do pěti milionů korun za přestupek v ochranném pásmu letiště, které se táhne v okruhu 20 kilometrů okolo přistávacích drah na Ruzyni. Pokud by laser přímo ohrozil let, policie by pachatele obvinila z trestného činu obecného ohrožení.

Oslnění pilotů může způsobit katastrofu letadla, protože člověk na několik sekund ztratí orientaci a nemůže se plně věnovat řízení. Letos už piloti nahlásili 16 podobných případů, loni jich bylo 32.

Laserová ukazovátka či zaměřovače je možné běžně koupit přes internet. Jinak zdraví neškodný laser takzvané třídy II může oslnit i na stovky metrů. Běžně lze koupit i ukazovátka spadající do třídy III a ta už mohou oko poškodit. V nabídce jsou lasery o výkonu několik miliwattů, ale také přístroje i stokrát účinnější, které dovedou zažehnout sirku nebo propálit plast. Zákon proto nyní umožňuje stanovit ochranné pásmo kolem letiště, ve kterém se lasery nesmí používat pod hrozbou vysoké pokuty (více jsme psali zde).