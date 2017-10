Kulhánek sehnal potřebné podpisy poslanců. Může kandidovat na Hrad

„Svoji kandidaturu předal minulý týden ministerstvu vnitra,“ řekl předseda Občanské demokratické aliance Pavel Sehnal.

Chce dbát na dodržování ústavy a prezidentskému úřadu vrátit vážnost a důstojnost.Kulhánek řekl, že by chtěl dosáhnout toho, aby pro cizí státníky bylo ctí přijmout na návštěvě českého prezidenta. „Chtěl bych vrátit úctu řemeslu a práci,“ prohlásil. Čechům by chtěl připomenout, že mají být na co hrdí, a pomoci dostat děti od počítačů ke sportu.

Kulhánek byl v letech 1997 až 2004 předseda představenstva Škoda Auto. Poté čtyři roky šéfoval Českému svazu ledního hokeje.

Podpisy více než 50 tisíc občanů pro kandidaturu na Hrad sehnali dosavadní prezident Miloš Zeman i někteří jeho vyzyvatelé - bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš a textař a bývalý spolumajitel sázkové kanceláře Fortuna Michal Horáček. Na podpisy od poslanců spoléhá prezident prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiří Hynek z pravicové strany Realisté, a na podpisy od senátorů Pavel Fischer, bývalý spolupracovník exprezidenta Václava Havla.

