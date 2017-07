Když nemá být hrubá společnost, nesmí být ani prezident, říká Kulhánek

Jak vás vlastně napadlo, že chcete být prezident republiky?

Člověku se honí hlavou různé věci, zvláště když už není tak vytížený, jako jsem býval. Jak život šel, držel jsem se sice mimo politiku, ale člověka láká něco dalšího. V branži už nic výše než Škoda Auto v Česku nebylo. Když mě oslovil pan Sehnal (zakladatel nové ODA Pavel Sehnal, pozn. red.), řekl jsem nejprve v žádném případě, ale pak mi dal program strany, docela se mi to líbilo. Stanovil jsem nesplnitelné podmínky, ale on řekl, že je splní, tak jsem nakonec do toho šel. A popravdě řečeno, mě to čím dál více láká.

Takže to vymyslela ODA?

Vymyslela to ODA. Jak jsem řekl, politice jsem se docela dost důsledně vyhýbal, ani jsem ji nepotřeboval. Jediná moje zkušenost s ní byla, když jsem v roce 1968 vstoupil do KSČ a v roce 1970 mě vyhodili a měl jsem s tím pak pár let nějaké problémy. Tak jsem říkal už nic. Ale tohle mi přišlo apolitické.

Na podzim za ODA kandidovat do Sněmovny nebudete, když jste její člen?

Ne, v žádném případě. Ale pokud mě ta strana má nominovat, tak pokud má krýt náklady, tak musím být člen. Ale chtěl bych být prezidentem všech občanů.

Vaši soupeři už sbírají podpisy. Michal Horáček říká, že už jich má více než potřebných 50 tisíc, Jiří Drahoš jich má přes 30 tisíc, ale není to tak jednoduché. Jak potřebné podpisy chcete nasbírat?

Je to riziko. Zatím mi píše řada lidí známých i neznámých, abych jim poslal podpisové archy. Vcelku rozjezd vypadá velice dobře. Počítám, že v Českých Budějovicích (Kulhánek odtamtud pochází - pozn. red.) bych mohl být docela úspěšný, v Mladé Boleslavi bych mohl být docela úspěšný...

Když v Boleslavi nasbírám šest tisíc podpisů, budu spokojen

Tam jste šéfoval jednu z nejvýznamnějších firem v zemi.

A pokud si vzpomenu, tak tam ke mně lidé měli docela vřelý vztah. Kdybych tam nasbíral pět, šest tisíc podpisů, tak bych byl docela spokojený. Jižní Čechy mě snad taky nenechají na holičkách. No a v Praze začali sbírat podpisy u Akvacentra (patří šéfovi ODA Sehnalovi - pozn. autora) a také na Andělu by měl být nějaký stánek. Uvidíme, jak to bude nabíhat, kdyžtak se vydám do „světa“.

A jak si představujete financování kampaně? Kolik peněz do ní vložíte?

Já ani korunu. Já do toho vložím jen to, že budu jezdit a budu si hradit naftu. Domluvili jsme se, že náklady bude krýt ODA. Podle mého názoru by se efektivní kampaň mohla vejít do 20 milionů úplně klidně. Nevím, proč se vyhazují takové peníze. Viset na každém sloupu? Proč? Buď lidi přesvědčím vystupováním, v nějakých televizních diskusích, v novinových rozhovorech, ale že bych měl všude viset...

A těch 20 milionů vám řekl pan Sehnal, že na to dají?

On řekl, že náklady jsou na nich. Pravděpodobně se nějací sponzoři najdou.

Mám smlouvu s ODA, že neodstoupím a že oni pokryjí náklady

Není to celé jen zviditelňovací akce pro ODA a po volbách do Sněmovny už je to přestane zajímat? Není to jen PR akce pro volby do Sněmovny?

Není pochyb, že to pomůže zviditelnění ODA, ale tohle je smluvně zajištěné. Mám smlouvu podepsanou s ODA a já jim garantuju, že neodstoupím.

V té smlouvě je i nějaký finanční závazek té strany?

Tam je řečeno, že pokryjí náklady, není tam řečena částka.

Jak vnímá kandidaturu vaše rodina?

Žádné mimořádné nadšení tam není, ale nikoho to zase tak moc nepřekvapilo. Já jsem rozvedený, z mé původní rodiny jsou dcery velmi kritické. Ale moje stávající partnerka ta mě podporuje silně.

Od organizačních věcí s dovolením přejdu k věcem, které asi více zajímají lidi. V čem byste byl jiný, lepší než prezident Miloš Zeman?

Nevím, jestli lepší, ale úplně jiný. Co se týče vystupování, co se týče ingerence do politiky. Můj názor je, že moc výkonná je hlavně vláda, kterou kontroluje parlament. Prezident má fungovat v souladu s vládou, přičemž názor vlády by měl být naprosto jednoznačný, a nemohou jít proti sobě. Co se týče verbálních výstupů, tak jsem úplně jiný.

V čem?

Troufnu si říci, že se vyjadřuji trochu kultivovaněji.

Vadí vám, když Zeman mluví hrubě?

Velmi, protože ta funkce má být příkladná. A pokud nechci, aby byla hrubá společnost, nesmím být hrubý ani já. Role charismatu prezidentské role by měla lidi ovlivnit, že když se prezident bude chovat slušně, tak se tak budou chovat i další.

Jak vnímáte Zemanovy názory v zahraniční politice, kde se snaží o lepší vztahy s Ruskem a s Čínou?

Mně na to nejvíc vadí, že to je nevyvážené. Fixovat se na dvě velmoci je velmi ošidné. Čína je velmoc, možná že perspektivně největší, ale pro nás obchodně je velmi málo zajímavá. Co vlastně přes velké prohlášení sem Čína dodala? Koupila si Slavii, jsou to čistě účelové investice, které vedou k posílení role Číny v této zemi a v Evropské unii. Samozřejmě je to velmoc, je třeba ji respektovat. Co se týče Ruska, rozhodně ta fixace je extrémní a nesmyslná.

Ekonomické sankce proti Rusku nemají smysl

Jsou správné sankce vůči Rusku od Evropské unie?

Já si myslím že ne a řeknu vám proč. Sankce vůči Severní Koreji fungují desítky let a nic to nepřineslo. Sankce pro Íránu taky spoustu let a v zásadě to taky nic nepřineslo. Sankce proti Rusku poškodily evropský průmysl poměrně hodně a vytvořilo to jednu věc, kterou autoři nedomysleli. Rusko se stává schopným samostatně nahradit výpadky vlastním vývojem a výrobou. Politické sankce budiž, to je v pořádku, ale ekonomické sankce nemají smysl.

Jak vnímáte to, co se stalo na Ukrajině?

To je těžké, když se podíváte, co se stalo v některých oblastech jižní Ameriky, co se stalo v Grenadě, tak co se stalo na Ukrajině, obě strany udělaly něco podobného a reakce na každou stranu je jiná. Na druhou stranu když je garantovaná hranice, tak se to má dodržovat. Ukrajina se do toho dostala do jisté míry sama zákonem, že se nesmí používat ruština. To je jako kdyby se v Československu řeklo, že se nesmí používat slovenština.

Mělo Rusko kvůli tomu právo zabrat Krym?

Ne, v žádném případě.

Ale ty sankce byly vůči Rusku uvaleny kvůli tomu, že okupuje Krym.

Proti politickým sankcím neříkám ani ťuk, ale ty ekonomické nemají efekt. Sankce, které nemají efekt, jsou na nic. Politické sankce, ignorovat ten režim, to všechno chápu, ty nepoškozují ekonomiku jak evropskou, tak naši. Když nepustím Rusy na mistrovství světa ve fotbale, tak to má velký politický efekt.

Referendum o členství v EU by byla sebevražda

Jak vnímáte naše členství v Evropské unii? Myslíte si, že to je správně?

Jednoznačně.

Prezident teď říká, že by byl pro referendum o možném odchodu Česka z Evropské unie, aby to sami občané rozhodli, i když říká, že by hlasoval pro setrvání...

To by byla sebevražda. Mě může štvát spousta výnosů Evropské unie, Evropská unie jako taková, ale EU je něco, co tato země nezbytně potřebuje a bez čeho by spadla do nějaké sféry vlivu. Referendum nemůže vyhlásit prezident, pevně věřím, že by to v parlamentu neprošlo. Lidi můžete zmanipulovat k lecčemu a lidé vám pak odmávají kdeco, to je nebezpečí referenda. To, že se dostal Hitler k moci, bylo svým způsobem referendum německého národa. Sedmdesát procent lidí do detailu nerozumí ekonomice, takže se klidně může stát, že v referendu projde, že vystoupíme z Evropské unie. A co pak? To je hrozně nebezpečná hračka. Zaplať Pán Bůh, že v Evropské unii jsme. Držme se toho, ale buďme tam silní, buďme tam partner, ne nějaký ocásek.

Je vůbec správně, že se prezident volí přímo a ne v parlamentu?

Já si myslím, že by klidně mohl být volený v parlamentu. Když je prezidentský systém, jako třeba v Americe, tak je logické, že je volen všelidově. Když je to systém, kde prezident nemá velkou moc, tak volby parlamentem by stačily.

Nejste stoupenec posilování pravomocí prezidenta?

Určitě ne.

Vám by nevadilo být prezident ceremoniář, kladeč věnců?

To je hodně zjednodušené. V řadě věcí prezident může říct něco a být příklad.

Vítěz musí mít šanci sestavit vládu, komunisty bych neblokoval

Má prezident pověřit sestavením vlády vítěze voleb, ať je to kdokoli?

No jistě, proto jsou volby. První volba musí být vždy na toho, kdo vyhrál.

Takže byste neměl problém pověřit sestavením vlády komunisty?

Kdyby vyhráli volby... volby jsou základ. Nemůžete zasahovat do toho, koho lidi zvolili, o tom jsem přesvědčen.

A kdyby se vítěz voleb rozhodl přibrat komunisty do koalice?

Měl bych s tím velký problém, ale pravděpodobně bych to nezablokoval. Volí je třináct, čtrnáct procent lidí. V Itálii byli ve vládě, ve Francii. Nepotěšilo by mě to. Taky si myslím, že by to nikdo neudělal.

Myslíte, že Andrej Babiš by to neudělal?

Já myslím, že ne.

Jak ho vlastně vnímáte? V tuto chvíli vypadá jako jasný favorit voleb se svým uskupením ANO.

Já s ním žádný problém nemám. Už se leccos naučil a leccos pochopil, že se to nedá řídit jako firma, že stát má ještě nějaké prvky sociální, bezpečnostní. Firma je o něčem jiném. Pokud jsem demokrat, nemohu rozhodovat autoritativně, musím rozhodovat v konsensu.

Víte, co máte společného s Andrejem Babišem?

Nevím.

Vedli jste soudní spor o jednu věc, která se týká minulosti.

Já s Babišem?



Ne navzájem.

Jo, to StB?



Andrej Babiš vedl soudní spor na Slovensku, vy v České republice.

Měj jsem jednu obrovskou výhodu. Víte, kdo byl můj obhájce? Stanislav Desátý. V tomhle směru mám naprosto čisté svědomí.

Jak vnímáte současnou koalici ČSSD, ANO, KDU-ČSL?

Bylo období, kdy nebyla rozhádaná a dala se hodnotit docela pozitivně, když pominu její vystupování k Evropské unii, to bylo slabé.



Proč neargumentují, že jsme vzali 200 tisíc Ukrajinců?

Měli jsme být tvrdší?

Chytřejší. Můžu být tvrdý a říkat, že já sem nevezmu žádného emigranta a ne a ne a ne... Nebo diskutuju a snažím se na svou stranu získat několik dalších států. Když se podíváte, tak u zbraní jsme skončili sami. A buď jsme to blbě pochopili, protože když to nevadí nikomu kolem, tak proč to vadí ausgerechnet jenom nám. Ale budiž, chceme být ozbrojení, tak získejme na svou stranu alespoň země Visegrádu.

Zmínil jste migranty. Česká republika bude čelit řízení ze strany EU kvůli tomu, že nedodržujeme kvóty, že jsme nepřijali několik tisíc migrantů. Vy si myslíte, že bychom je měli přijmout, nebo ne? Zatím jsme jich oficiálně přijali dvanáct.

A třeba 200 tisíc Ukrajinců. A tím nikdo neargumentuje, že tu je spousta lidí z jiných zemí. Rozlišoval bych mezi imigrantem a uprchlíkem. Uprchlík před něčím prchá, imigrant za něčím jde.

Devadesát, možná sto procent nejsou uprchlíci, ale imigranti

A ti lidé, kteří se valí do Evropy z různých zemí?

Devadesát procent, možná sto procent, jsou imigranti v mém pojetí.

Italové řekli, že by ostatní evropské země měly otevřít přístavy.

Tohle je lahůdka. Já moc nemusím Macrona. Když on tlačí na nás, proč on neotevře francouzské přístavy? My můžeme otevřít přístav, tady někde v Praze, proč ne. (směje se)

Mají evropské země otevřít přístavy?

Podle mého názoru by je měla zavřít i Itálie. Když se podíváte na ty imigranty, kolik z nich jsou chudáci na pohled? A kromě toho, když přijdu do nějaké země, tak musím respektovat její pravidla. Kdo prchá skutečně před nebezpečím, tak zakotví v první bezpečné zemi. Když jdu dál, tak neprchám před nebezpečím, ale jdu za něčím.

Jak jste vnímal vstřícná slova Angely Merkelové, po nichž se vydali do Evropy nejen Syřané, ale i další?

Vnímal jsem to velmi negativně, protože to mělo dopad i na země, které nic takového neřekly. Ona podlehla citům a něco řekla. Neměla to říct.

Ještě jedna věc zahraničněpolitická i ekonomická. Má Česko přijmout euro?

Jo, určitě. Jednak kvůli transakčním nákladům v každém případě, zjednodušení ekonomického provozu, to je jedna věc. Druhá věc je dostat se do hlavního proudu. Teď jsme mimo. Slovensko má daleko silnější pozice než máme my. Já bych euro vzal a pak bych v té evropské společnosti byl velmi pro to, aby Řecko bylo vyloučeno z eurozóny. To by mělo logiku. My na euro máme, Řecko velmi pravděpodobně na euro nemá.

Jak vidíte další kandidáty o prezidentský post? O Zemanovi jsme už mluvili, co textař Michal Horáček a bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš?

Drahoše znám, toho si velmi vážím. Horáčka jsem nikdy nepotkal, takže těžko mohu mít na něj nějaký názor.

Kdyby se vám to povedlo, nasbíral byste potřebné podpisy, opravdu byste kandidoval, ale nepostoupil do druhého kola, který ze soupeřů je vám názorově nejbližší?

Jednoznačně Drahoš, pokud se ještě někdo neobjeví.

Minule jsem volil ANO, říká Kulhánek. Teď Černochovou

Vy sám sebe považujete za pravicového voliče?

Jednoznačně. A silně konzervativního.

Ze stran, které tady po roce 1989 fungovaly, ke které jste inklinoval nejvíc?

Nejvíc k Unii svobody a ODA.

A když zanikly?

Když Unie svobody a ODA zanikly, tak jsem neinklinoval k žádné straně, spíš jsem se díval po osobnostech. A protože mám trvalé bydliště na Praze 2, tak jsem v místních volbách volil paní Černochovou kvůli paní Černochové.



Což už teď jako člen ODA nebudete.

To není tak jednoznačné. Jednak je otázka, kde ODA postaví kandidáty a kde ne. A druhá věc je, že kandidát, kterého já budu volit, tak mu musím věřit a být přesvědčen, že to je ten správný.

V minulých parlamentních volbách v roce 2013 ODA nekandidovala.

Volil jsem ANO.

Jak jste s tím byl spokojen?

Němčina na to má krásný výraz jain. S něčím ano, s něčím ne. Co jste si v té době mohl vybrat, než nějakou novou stranu, která ještě nejela v žádných malérech?

Teď na podzim už ANO volit nebudete?

Zatím můj názor je, že budu pravděpodobně volit paní Černochovou, pokud nebude nějaký jiný kandidát, který by mě zaujal víc. Nezávisle na tom, ze které bude strany.