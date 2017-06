Komunisté lákají na progresivní zdanění, zvýšení minimální mzdy a důchodů

To je i případ změny daně z přidané hodnoty u základních potravin, jejíž snížení na deset procent ve čtvrtek avizoval šéf hnutí ANO a exministr financí Andrej Babiš (psali jsme zde). „Že by konečně na to přišli? My jsme navrhovali, aby to bylo pět procent,“ uvedl Filip na tiskové konferenci krajských volebních lídrů KSČM.

„My jsme pro diferenciaci daní jak u fyzických, tak u právnických osob. Není možné, aby ti, kteří mají příjmy na úrovni minimální mzdy, měli stejnou daňovou úroveň jako ti, kteří mají osmdesát tisíc, sto tisíc nebo milion korun měsíčně,“ uvedl Filip. Stejně tak podle něj není možné, aby nadnárodní korporace měla stejnou daň jako má malá rodinná společnost s ručením omezeným nebo malá akciová společnost. „To je nelogické, její výkon je jiný a její potřeba na státní aparát je také jiná,“ konstatoval.



Jako strategický cíl komunistů uvádí sedmistránkový volební program KSČM pro volební období 2017 až 2021 socialismus. „Postupnými kroky společně s vámi bychom rádi změnili životní poměry ve prospěch většiny,“ píšou v záhlaví dokumentu. Navrhují například zvyšování minimální mzdy až k padesáti procentům průměrné mzdy, zvyšování tarifních mezd, podporu zaměstnávání zdravotně postižených, žen po rodičovské dovolené a lidí před důchodem, zřízení české státní komerční banky k financování národních, krajských i obecních projektů i firem českých podnikatelů. Podporovat by KSČM chtěla družstevnictví.

V oblasti veřejných služeb se KSČM bude podle programu soustředit na zvyšování důchodů a garanci zvyšování příspěvků státu na státní pojištěnce v případě odvodů na zdravotnické služby. Strana plánuje zamezit nárůstu privátních sociálních služeb na úkor veřejných organizací. V programu má KSČM také vznik jedné státní zdravotní pojišťovny, navyšování platů ve školství, zřizování jeslí či poskytování sociálních a prospěchových stipendií. Počítají také se zavedením náhradního výživného a veřejnou dopravou zdarma pro žáky mladší patnácti let a seniory nad pětašedesát let.

Před volbami hodlají komunisté hovořit také o církevních restitucích, které prosadila minulá vláda. Minimálně budou požadovat zdanění finančních náhrad jako v případě jiných darů. Programový dokument hovoří také o zrušení Ústavu pro studium totalitních režimů „pro nadbytečnost“.

Aktuální průzkumy přisuzují komunistické straně druhé místo se ziskem zhruba patnácti procent všech hlasů (nejnovější průzkum najdete zde).