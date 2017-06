Deset tisíc vojáků navíc a každý ať zná policejního důstojníka, sní Babiš

Výdaje na obranu by podle něj měly vzrůst na 2 procenta HDP, jak se k tomu zavázaly všechny členské státy Severoatlantické aliance a jak to po evropských státech NATO požaduje i americký prezident Donald Trump. Ale podle Babiše ne skokem. „To jsme v minulosti zásadně podcenili. My bychom závazek mohli splnit do roku 2025, píše ve své knize. „Není to pozdě,“ řekl iDNES.cz.

Navýšit současný počet vojáků z povolání, jichž je asi 23 tisíc, plus 1 500 lidí v aktivních zálohách, o deset tisíc včetně aktivních záložníků a dobrovolníků, je podle něj úkol číslo jedna, napsal. Nemyslí si ale, že bychom měli obnovit povinnou vojnu. „Chceme mít aspoň šest tisíc vycvičených mužů a žen v aktivních zálohách,“ dodává. Zatím jich je jenom čtvrtina.

„Potřebujeme, aby naši vojáci byli vybavení na úrovni 21. století, naučili se bojovat i ve městech a bránit vlastní území. A to znamená silnější vzdušné síly, tedy nadzvukové letectvo a supermoderní bitevní vrtulníky, které mohou podporovat operace pozemních brigád,“ zasnil se Babiš.

Oficiálně svou knihu představí a pokřtí příští týden, ale hnutí ANO ji začalo uvolňovat novinářům. Ale ne celou naráz, nýbrž jednotlivým médiím po částech. Redakce iDNES.cz takto získala část knihy, která se věnuje oblasti bezpečnosti. „Budu to rozdávat, budeme to i šířit elektronicky,“ řekl ve středu Babiš. Výtisků knihy je podle něj zatím sto tisíc.

Musíme si sami vybírat, koho k nám pustíme

Tvrdší postoje musí podle šéfa ANO Česká republika zaujímat k migrantům. Západní politici totiž podle Babiše dlouhodobě lhali, že jsou přistěhovalci v jejich zemích integrovaní. „Ne, fakt nejsou. Nepřizpůsobili se našim hodnotám ani stylu života. Migrační politiku chceme stejně, jako ji mají v Kanadě, ve Spojených státech a v Austrálii, kde si sami vyberou, koho k nim pustí,“ píše v knize. A očekává, že migrační proud zesílí. „To, co si Evropa zkusila v posledních letech, nebyla ani generálka,“ varuje Babiš.

Cílem EU není „superstát“ Babiš se v knize rovněž zamýšlí nad rolí EU jako takové. Cílem podle něj není jednotný superstát, kde se v Bruselu bude rozhodovat třeba o českém zdravotnictví nebo daních. „O tom, kolik pošleme Řekům na penze a kolik nám Řekové pošlou uprchlíků. A není to ani unie, kde se vytvoří tvrdé jádro, pár zemí se dohodne a budou díky své síle diktovat ostatním,“ píše. Evropa má být podle něj silná díky silným státům. „Nejsem pro vznik společné evropské armády,“ uvedl dále Babiš.

Šéfovi ANO vadí, že dnešní Evropa je pro mnohé lákavé sousto s největším trhem na světě a nejštědřejším sociálním systémem, přičemž ztrácí vůli a odvahu k obraně, což mnozí vyhodnotili jako naši slabost. Kritizuje, že po schengenském prostoru se potuluje tolik záhadných cizinců, že o nich už ztratily přehled i policie a zpravodajské služby.

„Podle mě by měla být Evropská unie jako stará slovanská nebo keltská vesnice. Uvnitř ní lidi obchodují, navštěvují se, pomáhají si. No, taky se někdy hádají. Normální život. Dneska se tomu říká volný pohyb zboží, služeb, kapitálu a osob. Ale za posledním stavením to končí. Palisáda, příkop, hliněný val. Hranice. Tahle naše vesnička nemůže ubytovat každého, kdo hledá lepší život,“ napsal Babiš do své vize České republiky v roce 2035.

K uprchlíkům ze zemí, kde se válčí, napsal, že jediné řešení je mír v těchto zemích, rekonstrukce formou Marshallova plánu a návrat uprchlíků domů. Hranice EU má být priorita pro NATO, které by se podle něj mělo navrch změnit z obranného paktu na útočný. Evropští členové by měli v rámci Aliance uzavřít dohodu, která bude hájit evropské zájmy.

„Kromě toho by Aliance měla aktivně pomáhat stabilizovat Sýrii nebo Libyi, a pokud máme pomáhat obětem válek, měli bychom to dělat především u nich doma,“ je přesvědčen Babiš. Místo přijímání migrantů podle něj musíme mít víc dětí. „Děti jsou naše naděje, naše budoucnost, smysl našeho života a jedno z našich prvních hesel bylo, aby tady chtěly naše děti žít. Mám pocit, že dneska hodně z nás visí na Facebooku místo toho, abyste zakládali rodiny,“ píše předseda ANO směrem k budoucím čtenářům své knihy.

Policistů aspoň 45 tisíc a všechny tajné služby pod premiéra

„Máme přes 40 tisíc policistů, mohlo by jich být 45 tisíc,“ napsal rovněž do své vize. Každý člověk by měl podle něj znát policejního důstojníka, který odpovídá za bezpečnost v konkrétním místě. Lidé by měli mít k dispozici mapu kriminality, aby mohli posoudit, jestli je jejich ulice bezpečná.

Reformu si podle něj zaslouží i tajné služby. „Myslím, že by všechny měly být přímo podřízeny vládě a premiérovi,“ napsal politik, který má ambici být po volbách předsedou vlády.

Už v únoru na volebním sněmu hnutí ANO mluvil Babiš o tom, že chystá vizi „O čem sním, když náhodou spím“, jak by Česká republika měla vypadat v roce 2035. Počítá třeba s přímo volbou starostů. Prohlásil, že nechce házet lidem klacky pod nohy, ani jim slibovat nesmysly jako, že doženeme v nejbližší době v životní úrovni Německo. To byla přímá narážka na vizi opoziční TOP 09, podle které to dokážeme v roce 2030 (o vystoupení Babiše na sněmu ANO najdete více zde).

Ve středu Babiš iDNES.cz řekl, že i jeho vize měla být k roku 2030, ale když nápad z hnutí ANO unikl k politické konkurenci, změnil cílové datum na rok 2035. „Nepsal jsem to sám. Pomáhaly mi s tím desítky lidí,“ řekl iDNES.cz Babiš. Původně chtěl prý psát svou knihu jako román.