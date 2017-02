Komunisté navrhují opět trestat příživnictví. Až šesti měsíci vězení

Ten je nechvalně známý z doby před rokem 1989, kdy byl minulým režimem zneužíván i proti disidentům. Pod návrhem, který byl v pátek podán v Poslanecké sněmovně, je podepsáno šestadvacet komunistických poslanců v čele s předsedou Vojtěchem Filipem.

„Jde o jednoduchou novelu trestního zákona, která zavádí nový trestný čin, jež reaguje na vážný problém ve společnosti,“ napsali komunisté do zdůvodnění.

„Nejde o navrácení původního trestného činu příživnictví do trestního práva, ale nově formulovanou skutkovou podstatu trestného činu. Je použit název dříve známého trestného činu, který dobře vystihoval společensky nepřijatelné chování, kdy si konkrétní osoba nebyla ochotna pořizovat prostředky k obživě prací nebo jiným legálním způsobem,“ uvedli dále do důvodové zprávy.

Trest odnětí svobody by byl podle komunistů až na posledním místě. Bylo by možné využít celé palety trestů, které zná český právní řád. Například uložit obecně prospěšné práce, propadnutí majetku, peněžitý trest, propadnutí věci, zákaz činnosti či zákaz pobytu. Možným trestem za příživnictví by byl i zákaz vstupu na sportovní nebo kulturní a jiné společenské akce, odnětí řidičského průkazu či ztráta čestných titulů, vyznamenání nebo vojenské hodnosti.

Zákon předkládají komunisté v době, kdy se blíží parlamentní volby, a je tak velmi nepravděpodobné, že by jej parlament stihl ještě projednat a schválit, i kdyby si pro něj KSČM našla podporu.

Vojtěch Filip si přitom loni stěžoval, že kolem strany panuje „cenzura mlčením“ a že se o nich nepíše (psali jsme zde). Ve čtvrtek ve Sněmovně v reakci na stupňující se hádky i uvnitř koalice navrhl, aby poslanci rozpustili dolní komoru parlamentu a volby byly dříve než na podzim.

Šéf TOP 09 Miroslav Kalousek se Filipovu návrhu vysmál hned v parlamentní rozpravě s tím, že „bere na vědomí“ přání prezidenta Miloše Zemana. Návrh komunistů rozpustit Sněmovnu odmítl i šéf ANO Andrej Babiš a v pátek pro iDNES.cz také první místopředseda ČSSD Milan Chovanec (více čtěte zde).