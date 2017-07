KLDR má více materiálu pro jaderné bomby, než se vědělo, ukazují snímky

Think tank 38 North se zaměřil na porovnání satelitních snímků největšího severokorejského jaderného zařízení Jongbjon, které se nachází asi devadesát kilometrů severně od metropole KLDR. Termální fotografie byly pořízeny v rozmezí října loňského roku až června letošního roku. Je na nich patrná mimo jiné zvýšená aktivita v sekci obohacování jaderného materiálu, na které se používají speciální centrifugy.

Obohacování je nutné kvůli tomu, že přírodní sloučeniny uranu obsahují pouze velmi malé množství izotopu 235. Webové stránky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy uvádí, že obohacení o tento izotop se provádí, protože právě on se rozkládá při jaderném štěpení.

Termální snímek Jongbjonu z října loňského roku. Snímek z prosince loňského roku. V místě reaktoru je patrná zvýšené množství jaderného materiálu.

Ze satelitních snímků vyplývá, že v jaderném zařízení Jongbjon proběhly od října loňského roku nejméně dva dosud nezaznamenané procesy zaměřené na vyprodukování „neupřesněného množství plutonia, které může posílit severokorejský jaderný arzenál“, píše ve své zprávě 38 North.



KLDR dlouhodobě vyvíjí jaderné bomby, ve kterých využívá uran i plutonium. Dosud režim provedl pět jaderných testů. Další může podle bezpečnostních expertů přijít v podstatě kdykoli. Zatím poslední proběhl v lednu 2016. Severokorejci tehdy oznámili, že se jednalo o zkoušku vodíkové bomby, zahraniční experti to však odmítají (více o testu zde).

Termální snímek z června letošního roku. Větší množství aktivity je patrné v radiochemické laboratoři.

Pchjongjang v posledních měsících usilovně pracuje na vývoji střely, která by jadernou hlavici donesla až do Spojených států. Minulý týden Severní Korea otestovala mezikontinentální balistickou raketu, která by podle expertů byla schopna zasáhnout cíle na Aljašce a v severním Pacifiku (více zde).



Vývoj jaderných zbraní je dlouhodobě terčem kritiky mezinárodního společenství. Pod tlak se dostává také největší obchodní partner KLDR Čína. Ta podle Washingtonu dostatečně nevyužívá svého vlivu na lídra Severní Koreje Kim Čong-una.



Podle expertů z 38 North disponuje KLDR v současnosti až dvaceti nukleárními bombami, přičemž má kapacity na výrobu jedné bomby měsíčně (kompletní zprávu think-tanku v angličtině najdete zde).